Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Jumping revient au Royaume-Uni avec une carte Ffos Las de qualité | Nouvelles de la course

Ffos Las espère pouvoir remettre le spectacle sur la route avec une action de saut lundi après-midi, en direct sur Sky Sports Racing.

3.00 Ffos Las – Prime Pretender pour soigner la secondeite ?

Le chasseur constant d’Evan Williams Premier prétendant mérite une victoire après quatre secondes consécutives mais il n’aura pas tout à sa manière dans la Vickers.Bet Bookmaker familial indépendant Handicap Chase (3:00).

Il affronte sept rivaux, dont le dernier vainqueur Thor De Cerisy pour Michael Scudamore, qui a gagné sur ce site plus tôt ce mois-ci.

L’équipe de Skelton n’envoie pas trop de coureurs à Ffos Las, il est donc à noter que Dan selle Real Stone dans cette course, avec Harry en selle.

3.30 Ffos Las – Des rivaux non exposés s’affrontent dans un obstacle brûlant

Plusieurs d’entre eux entrent dans cette course avec potentiellement un peu d’avance pour le Vickers.Bet Handicap Hurdle (3:30).

Équin pourrait être le point de départ pour l’équipe Nigel Twiston-Davies – il était un bon deuxième à Chepstow la dernière fois et ce test d’endurance devrait convenir aux débuts avec handicap.

Le deuxième Pileon du Festival de Cheltenham est tombé dans les poids et doit déclencher un renouveau pour Christian Williams, tandis que l’équipe de Skelton dirige le Rocky Man en forme dans les couleurs Shan Blue.

3.40 Southwell – Quintuple pour Zealot ?

Les Spreadex Sports Meilleur handicap de cotes de la Premier League (3:40) donnera une sensation par tous les temps Fanatique la chance de courir un incroyable quintuple pour Mick Appleby à Southwell.

C’est de loin le test le plus difficile à ce jour au niveau de la classe 3, affrontant Cliffs Of Capri de Jamie Osborne, qui serait généralement en course à Meydan à cette période de l’année.

Kevin Philippart De Foy dirige l’une de ses stars d’écurie à Alrehb, tandis que David Loughnane, en forme, a Dark Pine qui pèse le plus lourd après une absence de près de 300 jours.

Regardez Ffos Las, Southwell et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le lundi 23 janvier.