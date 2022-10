Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Jack Mitchell et Jim Crowley s’affrontent jeudi dans le chaud concours novice de Brighton | Nouvelles de la course

Deux jours avant son rendez-vous avec le destin à bord de Baaeed à Ascot, le jockey Jim Crowley se rend à Brighton dans l’espoir de diriger un jeune passionnant vers sa première victoire en carrière.

13h30 Brighton – Mutaany de Shadwell fait face à une alerte de danger

Crowley affronte quatre rivaux dans le At The Races App Market Movers EBF Novice Stakes (1.30) alors qu’il chevauche une jeune fille utile Mutaany pour Charlie Hills et les propriétaires Shadwell Stud.

Le fils bien élevé d’Invincible Spirit, frère d’Eqtidaar et demi-frère de Massaat, a déçu à Haydock lors de ses débuts avant un trio de finalistes derrière de beaux types, dont le vainqueur du Groupe 2 Marbaan.

Ces efforts lui ont valu une note de 80, deux en dessous de son principal rival sur le marché Alerte de danger pour George Boughey et Jack Mitchell.

Après deux efforts apprivoisés pour l’entraîneur Kevin Ryan, le hongre Ardad est passé à Kevin Philippart de Foy pour une course à Sandown en août, chassant à la maison Miss Attitude, et fait maintenant ses débuts pour Boughey.

Parmi les autres, seul celui d’Andrew Balding nomaasla course de Harry Davies, a une expérience antérieure sur les hippodromes lorsqu’un dernier des cinq bien battu a fait ses débuts à Leicester en juin.

Ambassade Row (David Evans) et Umming N’Ahing (Bill Turner) font leurs débuts.

Image:

Brighton accueille jeudi une carte compétitive de huit courses





3.15 Brighton – Les vainqueurs du parcours et de la distance Silver Bubble & Parikarma s’affrontent

Gay Kelleway’s Bulle d’argent dirige les poids et est susceptible d’être populaire dans le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (3.15) alors que la quadruple vainqueur de Brighton revient après sa dernière victoire sur le parcours et la distance il y a neuf jours.

Davies, réclamant 3 livres, entre pour la course alors que la pouliche grise vise à remporter quatre victoires lors de ses cinq derniers départs.

Parikarma a fait un retour gagnant dans la deuxième division de la même course que Silver Bubble a remportée sur cette piste la semaine dernière, après avoir été absent pendant trois mois et est passé à l’entraîneur Gary Moore.

Un autre vainqueur du parcours et de la distance, Roc des angesdevrait faire une offre audacieuse alors qu’il revient sur le gazon après avoir terminé quatrième à Chelmsford le mois dernier.

Michell monte à bord de la pouliche de Stuart Williams Shifterun ancien vainqueur de Chelmsford qui n’a gagné que 1 livre pour un effort décent dans l’Essex il y a trois semaines.

Image:

L’entraîneur Gay Kelleway renvoie la Silver Bubble en forme à Brighton





17h00 Brighton – Un trio en forme se rencontre dans un handicap compétitif

La Cazoo Search Drive Smile Handicap (5,00) semble offrir une finale extrêmement compétitive à la carte alors que trois derniers vainqueurs s’affrontent.

de Tony Caroll danseur popla monture de Clifford Lee, a décollé pour la saison à Wolverhampton il y a 10 jours après une série de bons efforts dans la défaite.

La formation de Mick Channon Bonita B s’est avéré rapidement après la victoire à Wolverhampton lundi, tandis que Davies fait le tour de la course légère de Charlie Fellowes Dorothéeun gagnant à Yarmouth lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en juin.

d’Evans Si intelligent reste une jeune fille après 17 départs en carrière, mais a placé neuf de ses 11 départs pour l’entraîneur, ce pourrait donc être son tour de prendre enfin une tête devant.

