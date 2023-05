Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Hughie Morrison envoie son ancien artiste urbain préféré en mission française à ParisLongchamp | Nouvelles de la course

Il y a de l’action Listed et Group à apprécier depuis ParisLongchamp dimanche, mettant en vedette un ancien favori de la cour de Hughie Morrison, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

2.55 ParisLongchamp – Urban Artist vise les honneurs de la Listée

Il y a seulement neuf mois, l’entraîneur Hughie Morrison envisageait un « chant du cygne » du Groupe Un dans le Prix de Royallieu pour son star stayer Artiste urbain après avoir chassé Sea La Rosa dans le Groupe Deux Lillie Langtry à Goodwood.

Après s’être dirigée à la place vers les Park Hill Stakes de Doncaster – terminant dernière des huit coureurs – la jument de huit ans se dirige enfin vers l’autre côté de la Manche avec ses vues baissées dans la Listed Enjeux de la rivière Gold (2,55) à Paris Longchamp.

Morrison a réservé les services du meilleur jockey Christophe Soumillon alors qu’Urban Artist vise à s’appuyer sur une quatrième place dans les Listed Further Flight Stakes à Nottingham le mois dernier.

Vainqueur du Prix Belle de Nuit Lastotchka à la tête des dangers pour Jean-Marie Béguigne et Théo Bachelot, qui semblaient bien adaptés par les conditions de terrain difficiles à Saint-Cloud la dernière fois.

Jean Claude Rouget Le Méhana a été vainqueur de Listed à Deauville l’an dernier avant de trouver le Prix Chaudenay Groupe 2 un peu trop chaud, mais a couru avec promesse au retour sur 2 000 mètres ici le mois dernier.

Image:

Hughie Morrison avait précédemment examiné les cibles du groupe 1 pour sa jument vedette





1.33 ParisLongchamp – Duo Fabre dans l’épreuve du Groupe 3

L’entraîneur André Fabre cherche à tenir une main forte dans le groupe trois prix D’Hédouville (1.33) comme Galashiels et Kertez parmi les six meilleurs coureurs.

Kertez a couru une super course pour terminer troisième du Groupe Deux Prix d’Harcourt derrière le Prix Ganay un-deux Simca Mille et Iresine et tentera de décrocher son premier succès en Pattern. Haya Zark s’opposera à avoir terminé cinquième ce jour-là.

Galashiels doit rebondir après un mauvais effort lorsqu’il a été battu comme favori ici le mois dernier.

de Francis-Henri Graffard Connais toi toi même est resté sans victoire à trois ans mais a terminé l’année avec un bon effort en Listed derrière Manisha avant de revenir avec une victoire à Saint-Cloud le mois dernier.

Image:

Andre Fabre semble avoir une équipe solide pour ParisLongchamp dimanche





12.58 ParisLongchamp – Louve Story a Date de cotation à Paris

Fabre devrait également avoir de bonnes chances de tirer la carte du bon pied avec deux partants parmi les sept de la Listed. Prix ​​de la Seine (12.58).

Histoire de Louve il y a 17 jours, il y a 17 jours, il avait l’air bien quand il s’est échappé de la marque et a de nouveau rejoint l’étoile montante du jockey Bauyrzhan Murzabayev.

Coéquipier Adélaïde a été impressionnant lors de sa victoire à Chantilly en octobre et a fait une belle réapparition lors de la poursuite de la maison Left Sea à Saint-Cloud.

de Christophe Ferland Mer précieuse termine deuxième de ce grade à Bordeaux et Stéphane Pasquier prend le relais dans l’assiette, tandis que Rouget’s Iznik quitte la société du groupe 3 la dernière fois et cherche une troisième victoire en carrière.

Cartes de course du dimanche | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de ParisLongchamp, ainsi que l’action de Sha Tin, Bordeaux Le Bouscat, les lévriers de Sunderland et les lévriers de Central Park, le tout en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 7 mai.