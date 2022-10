Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Goshen, Tea Clipper et Amoola Gold reviennent à Ascot le jour de la Gold Cup des Bateaux | Nouvelles de la course

La réunion d’ouverture de sauts d’Ascot de la saison s’annonce comme un cracker absolu, avec le coureur de haies vedette Goshen et le spécialiste du parcours Amoola Gold parmi ceux en action.

3.15 Ascot – Le troisième national écossais revient en Gold Cup

Major Dundee a terminé sa saison 2021/22 avec un excellent troisième dans le Grand National écossais et fait une réapparition saisonnière dans le Bateaux London Gold Cup (3h15)la caractéristique d’une excellente carte du samedi d’Ascot.

Le garçon de sept ans d’Alan King porte les couleurs de feu Trevor Hemmings et est sûr de rester dans les poursuites avec handicap tout au long de la saison.

Tea Clipper a terminé deuxième à Chepstow plus tôt ce mois-ci et repart pour l’équipe Tom Lacey, tandis que Regal Encore revient pour une cinquième course dans cette course pour l’équipe Anthony Honeyball à l’âge de 14 ans.

Le vétéran chasseur a remporté cette course en 2020 et a terminé troisième en 2021.

2.40 Ascot – Les anciens vainqueurs s’affrontent en Premier Handicap

Les trois derniers lauréats du Chasse au handicap du groupe Byrne (2:40) s’opposent ici dans un chaud renouveau.

de Dan Skelton Amoola Gold a été premier après le poteau l’année dernière (plus tard disqualifié) et en 2020, Bridget Andrews conservant le trajet.

L’éventuel vainqueur de l’année dernière, Monsieur Lecoq, revient pour l’équipe Jane Williams tandis que le vainqueur 2019 Diego Du Charmil – qui a failli s’épuiser ce jour-là – a revendiqué le jockey Freddie Gingell en selle.

1.30 Ascot – Goshen revient sur ses débuts en chasse

L’énigmatique et populaire haie Gochen tentera de prendre des clôtures pour la première fois dans un renouvellement craquant du Ascot Underwriting Novices’ Limited Handicap Chase (1:30).

Le joueur de six ans donnera 11 livres à ses rivaux lors de ses débuts en chasse, y compris Gowel Road qui n’était que deuxième lors de sa première course sur les plus grands obstacles pour l’équipe Nigel Twiston-Davies.

Cobblers Dream, vainqueur du Lanzarote Hurdle, et Samarrive de Paul Nicholls forment l’excellent quatuor.

Regardez toutes les courses d’Ascot et de Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le samedi 29 octobre.