Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Goshen revient à la chasse à Lingfield pour l’équipe de Gary Moore | Nouvelles de la course

L’énigmatique Goshen revient à la chasse pour pimenter une carte du mardi à Lingfield pour Gary Moore, en direct sur Sky Sports Racing.

1.15 Lingfield – Goshen reprend la chasse

GochenLa base de fans de pourrait être prête pour un tour de poing blanc alors qu’il fait une deuxième tentative pour gagner sur les clôtures dans le At The Races App Market Movers Beginners’ Chase (1:15).

Le joueur de sept ans n’avait pas l’air naturel sur les plus grands obstacles lors de ses débuts en chasse à Ascot plus tôt cette saison, mais l’équipe de Gary Moore lui a donné une deuxième opportunité.

Christopher Wood (Venetia Williams) et Quel Destin sont ses deux rivaux, ce dernier cherchant à s’améliorer après deux mauvaises courses consécutives pour l’entraîneur champion Paul Nicholls.

Paisley Park échappe à Goshen pour remporter son troisième titre de Grade One Long Walk Hurdle





6.00 Southwell – Trio contest hot Fast-Track Qualifier

C’est un peloton légèrement décevant de trois qui s’alignent dans le Enjeux des conditions BetUK (6:00)une qualification accélérée pour les championnats tout temps où Capture alpha devrait prendre tous les coups.

Le joueur de trois ans n’a pas eu la meilleure course en terminant derrière le Shouldvebeenaring réopposant, mais ce ne serait pas un énorme choc si cette forme était inversée avec Tom Marquand en selle.

Glorious Angel a déjà son 18e départ en carrière mais en a remporté trois de suite pour Grant Tuer et mérite sa chance dans une course de cette qualité.

2.50 Ffos Las – Williams en aligne un pour ses débuts au Royaume-Uni

La fonctionnalité Allan John (AJ) Memorial Handicap Hurdle (2:50) à Ffos Las a attiré un bon field de 13 avec beaucoup qui valent la peine d’être revus sur le marché.

Cela inclut Venetia Williams Zertaktqui fait ses débuts au Royaume-Uni après avoir gagné à Auteuil il y a plus de 200 jours et a reçu un handicap de 127.

Top Target a été en excellente forme et s’aligne pour l’équipe de Kim Bailey, tandis que M. Muldoon a rebondi pour former le Dr Richard Newland la dernière fois et est à considérer.

Regardez l’action de Ffos Las, Southwell, Newcastle et Lingfield, en direct sur Sky Sports Racing le mardi 31 janvier.