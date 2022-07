Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Gavin Cromwell envoie Peaches And Cream à Uttoxeter pour handicap compétitif | Nouvelles de la course

La carte compétitive de huit courses d’Uttoxeter dimanche, en direct sur Sky Sports Racing, a attiré un certain nombre de raiders irlandais aux côtés des meilleurs entraîneurs de sauts britanniques.

3.05 Uttoxeter – Peaches And Cream fait face à Go On Chez

Gavin Cromwell, entraîneur gagnant du Festival de Cheltenham, envoie Pêches et crème à travers la mer d’Irlande pour prendre le poids maximum dans une excellente fonction de classe deux, le Weatherbys nhstallions.co.uk Handicap Chase (15h05).

Le joueur de sept ans l’a mélangé dans certains des meilleurs handicaps restants d’Irlande ces derniers temps, terminant quatrième du Grade B Troytown à Navan en novembre dernier avant de rentrer troisième de l’Ulster National en mars.

Il a finalement obtenu une victoire méritée à Punchestown pour terminer la saison 2021/22 et a eu la meilleure partie de trois mois hors piste et sera censé marquer à nouveau avec le réclamant de 5 livres Kieren Buckley réservé.

Le principal défi à domicile vient d’Oliver Greenall Allez Chezqui vise un remarquable six-timer – sept si vous incluez sa dernière victoire point à point.

Bien qu’il n’ait montré presque rien en cinq départs sur haies en 2020, le joueur de six ans a savouré le passage aux clôtures, remportant ses cinq départs selon les règles, y compris dans la classe trois à Aintree le mois dernier.

Le jockey champion Brian Hughes est réservé sur Rebecca Curtis Article impitoyablesans victoire depuis juin de l’année dernière, mais a montré une amélioration significative lorsqu’il a terminé deuxième de la Listed Summer Cup avec un score de 50/1 sur le parcours et la distance le mois dernier.

Brian Hughes traîne Sean Bowen par trois dans le championnat Jump Jockeys





3.40 Uttoxeter – Les récents vainqueurs Wbee & Calum Gilhooley s’affrontent

Un autre cheval en forme de vol est celui de Gary Hanmer Wbeequi dirige le domaine pour le Amber Windows Josh Roberts Handicap Hurdle (3.40).

Le joueur de sept ans a remporté quatre victoires consécutives entre avril et août de l’année dernière et est revenu sur la piste en avril avec une victoire dans un précieux handicap de Cheltenham.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à Haydock après cela, mais Wbee est revenu en force trois semaines plus tard à Cartmel et a rétrogradé ici.

Il est peu probable qu’il fasse les choses entièrement à sa guise ici, cependant, avec Calum Gilhooley faire un premier départ très attendu pour l’entraîneur David Thompson, après avoir mis fin à son sort avec Graeme McPherson en gagnant à Bangor en août de l’année dernière.

Fergal O’Brien, entraîneur de sauts de premier plan Colline des Mûriers jusqu’à ce voyage de deux milles et sept stades pour la première fois après avoir été refusé de justesse lors de ses deux dernières courses, y compris la dernière fois sur cette piste.

Wbee et Brain Carver gagnent à Stratford en 2021





4.15 Uttoxeter – McConnell et Buckley font équipe avec un raider irlandais

Buckley se rend chez son partenaire Irish Raider dans le Helen Leech Anniversaire Surprise Chase Limited Handicap Novices (4.15) alors qu’il monte à bord du John McConnell’s Règle héréditaire.

Sur une marque de 138, le joueur de sept ans est évalué à 19 livres de plus que son rival le plus proche et sera un ordre chaleureux pour enregistrer une troisième victoire lors de son cinquième départ sur les clôtures, après avoir déjà effectué un voyage réussi à Ayr en mai.

Selles Fergal O’Brien Impérial Sachin sous les célèbres couleurs d’Imperial Racing alors que le six ans n’en est qu’à son deuxième départ depuis un changement de la cour de Gordon Elliott.

Imperial Sachin s’est préparé pour ce test en gagnant sur la piste en haies il y a 11 jours.

Cartes de course du dimanche I Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses d’Uttoxeter et de Saratoga en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 24 juillet.