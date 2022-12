Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Gary Moore envoie une autre équipe solide à Fontwell | Nouvelles de la course

Il est assez rare que Gary Moore s’éloigne de Fontwell sans vainqueur et l’entraîneur semble avoir une chance décente dans une poursuite à chaud avec handicap sur la carte de mardi, en direct sur Sky Sports Racing.

2.05 Fontwell – Les anciens favoris reviennent dans une poursuite décente

Beaucoup d’anciens favoris s’alignent ici, mais il se pourrait que le garçon de sept ans de Gary Moore Gerry noir a un peu en main dans le Suivez AtTheRaces sur Twitter Handicap Chase (2:05).

Il a remporté ses deux derniers départs, y compris une course compétitive à Exeter la dernière fois, bien qu’il devra défier le poids maximum ici.

L’entreprise familiale de Richard Hobson a également remporté une course décente le mois dernier sur cette piste et Lilly Pinchin enlève un précieux 3 lb, tandis que Champagne Court, Vision Des Flos et Amoola Gold ont tous beaucoup de classe arrière et pourraient être dangereux.

2.55 Uttoxeter – Cobblers Dream revient en grade

A Uttoxeter, Rêve de cordonnier est certainement un élément à considérer dans le Grehan Consulting Novices Limited Handicap Chase (2:55) pour Ben Case et Jack Quinlan.

Il a partagé Goshen et Gowel Road lors de ses débuts la dernière fois et, bien que battu de manière équitable, il a perdu 6 livres pour cette course et cela semble une affectation plus facile, mais toujours compétitive.

Dan Skelton dirige le pointeur gagnant Sholokjack qui a déjà deux victoires d’obstacles à son nom, tandis que Marco Island d’Anthony Honeyball fait également ses débuts de chasse et est complètement inexposé après seulement trois départs.

7.20 Southwell – Khabib trop fort dans le handicap de fonctionnalité ?

L’action du soir vient de Southwell, avec Habib faisant son 30e départ en carrière pour Ray Craggs et Tom Eaves dans le 20 000 £ Classe 3 BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (7:20).

Alligator Alley est en tête des poids de l’équipe de David O’Meara, après avoir joué avec beaucoup de crédit lors d’un événement dans des conditions décentes à Newcastle vendredi.

Il devrait prendre un peu de coups, même si Silky Wilkie l’a battu il y a trois semaines et s’oppose ici pour le chantier Karl Burke.

Regardez toutes les courses d’Uttoxeter, Fontwell et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mardi 6 décembre.