Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Gary Moore envoie jeudi une équipe de cinq personnes sur la piste préférée de la famille Fontwell | Nouvelles de la course

Gary Moore envoie jeudi une équipe généralement solide sur la piste locale de Fontwell pour leur carte de sept sauts, tous en direct sur Sky Sports Racing à partir de 16h50.

5.55 Fontwell – Fonctionnalité du concours Jerrash et Any News

La fonctionnalité Sky Sports Racing Sky 415 Chase à handicap limité pour débutants (5,55) cherche à offrir une bonne opportunité au talentueux hurdler de Moore Jerrash faire un départ gagnant sur les clôtures.

Le joueur de six ans a gagné trois fois sur les plus petits obstacles, déclenchant un choc de 20/1 sur les débuts des haies à Ascot avant de remporter une victoire sur cette piste, puis plus récemment à Plumpton sur un essai de trois milles et- un stade.

Une première marque de chasse de 130 devrait être gérable sous les mains expérimentées du jockey Jamie Moore.

de Neil Mulholland Des nouvelles a beaucoup d’expérience dans ces compétitions mais reste une jeune fille sur les obstacles après huit départs.

Le sans victoire Farouk De Cheneau fera son premier départ pour Anthony Honeyball après avoir été déplacé de la cour de Nicky Henderson, tandis que le débutant de poursuite de Ben Lund Glengeever complète le quatuor.

Le disque Fontwell de Jamie Moore Victoires – 169 Courses – 1024 Taux de grève – 17 %

6.30 Fontwell – In The Air affronte quatre en handicap trappy

L’équipe Moore est représentée par le poids supérieur Dans l’air dans le Jouez avec le meilleur bookmaker, Fitzdares ….. Handicap Hurdle (6.30).

Double vainqueur en tant que juvénile, l’enfant de cinq ans a été vu pour la dernière fois sur ces côtes en train de chasser le talentueux JPR One de Joe Tizzard à Taunton et pourrait être bien traité à partir d’une note de 120.

A l’autre bout des poids, Petit Méchant Bob semble dangereux sur les haies après avoir marqué sur les plus grands obstacles de Plumpton il y a à peine quatre jours.

Le joueur de huit ans de Paul Henderson semble extrêmement bien handicapé étant donné qu’il a gagné à partir d’une marque supérieure de 15 livres l’an dernier.

de Mulholland Prise de Watergrange n’a pas été en mesure d’ajouter à son décompte en quatre points depuis qu’il a marqué au Ffos Las il y a 11 mois, mais a produit un bon effort à Wetherby le lendemain de Noël.

Les temps sont bleus (Oliver Sherwood) et Gerry américain (Hughie Morrison) complète le champ.

Image:

Gary Moore envoie une équipe solide à Fontwell jeudi





7.40 Fontwell – Pleasure Garden prêt à prolonger le départ gagnant sur les clôtures

Après avoir été sans victoire en quatre départs sur haies, Karen Jewell Jardin d’agrément a causé une petite surprise lors du passage réussi aux clôtures à Plumpton le mois dernier.

Le garçon de six ans a de nouveau Tom Cannon à bord pour le Conseils gratuits quotidiens sur attheraces.com Handicap Chase (7.40) et est en hausse de 4 livres pour cette victoire alors qu’il affronte huit rivaux.

Ryan Potter espère Ne publier aucune facture peut sortir de la marque sur les clôtures après avoir terminé deuxième dans quatre de ses cinq départs depuis juin de l’année dernière.

Le Cathal Don cherchera à rebondir après un effort inférieur à la normale à Plumpton la dernière fois pour Richard Bandey et Harry Bannister.

A suivre jeudi ! Cawdor (18h10 – ParisLongchamp) – Le 3 ans de Francis-Henri Graffard a été un ingénieux vainqueur lors de ses débuts à Chantilly avant d’être battu à l’encolure par Ifach la dernière fois et peut renouer avec la victoire sous les couleurs de Juddmonte sous Mickael Barzalona.

