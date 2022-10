Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Frankie Dettori se rend à Yarmouth à la recherche d’un doublé | Les championnats tous temps reviennent à Newcastle | Nouvelles de la course

Les championnats tous temps reviennent à Newcastle mardi, tandis que Frankie Dettori se rend à Yarmouth pour deux courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

1.25 Yarmouth – Sorbet Fountain & Bridestones s’affrontent dans un novice chaud

Il pourrait y avoir une pouliche chic ou deux qui se cachent dans les deux premiers concours d’une carte de huit courses à Yarmouth.

de David Simcock Fontaine Sorbet coûté 380 000 € pour les connexions et les offres pour se démarquer dans la première division du Stallion Studs britanniques EBF Fillies’ Novice Stakes (1.25) après des débuts prometteurs lorsqu’il était troisième à Kempton en août.

Débutant Pierres d’honneur représente des connexions puissantes dans le bleu Godolphin, avec le jockey champion nouvellement couronné William Buick réservé pour rouler pour John et Thady Gosden.

Le premier des deux manèges de Dettori arrive chez Mark et Charlie Johnston Bonne moraleune jeune fille qui a couru deux fois qui s’est améliorée lors de ses débuts moyens lorsqu’elle était deuxième sur huit à Newcastle plus tôt ce mois-ci.

En division deux (1,55), Dettori s’associe à l’équipe Gosden pour monter le débutant Shiva Shaktitandis que Godolphin et Charlie Appleby donnent un premier départ à la pouliche de Kingman Lumières scintillantes.

2.38 Newcastle – Alpha Capture grand favori pour la qualification Fast-Track

La 10e série des championnats toutes saisons débute avec un favori brûlant pour le Talksport Téléchargez l’application EBF Conditions Stakes (2.38), une qualification accélérée pour la journée des finales à Newcastle en avril prochain.

Guillaume Haggas’ Capture alpha est le cheval en question alors qu’il tente de faire suite au succès de Listed dans les Rockingham Stakes à York, avec Tom Marquand – fraîchement sorti d’un triplé à Windsor lundi – à bord.

La talentueuse pouliche de George Boughey Kinta est deux sur deux sur le All-Weather et a été finaliste dans la société du groupe trois à Ascot en juillet.

J’aurais dû être présent a eu une saison chargée pour Richard Hannon, remportant un énorme prix à York avant d’être couronné vainqueur du Trophée Champion Two-Year-Old à Ripon en août.

3.38 Newcastle – Runninwild & Equiano Springs top 14 coureurs

Vainqueur du cours précédent Runninwild est susceptible d’être populaire dans le BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (3,38) pour Ann Duffield et David Allan.

Le sprinteur de quatre ans a été un type constant cette année et recule de six stades après une belle seconde à Pontefract le mois dernier.

Vétéran Sources d’Equiano a remporté deux prix similaires à Newmarket cette année et passe maintenant au All-Weather pour mettre fin à une saison chargée.

de Kevin Ryan Rapide et lâche a couru une énorme course pour être finaliste de la précieuse Coupe de bronze à Ayr le mois dernier et une répétition de cette performance mettrait le hongre de trois ans dans le mélange.

Regardez toutes les courses de Yarmouth et Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le mardi 18 octobre.

Paris course du jour

Chez Gary Nutting des courses…

La At The Races App Market Movers Nursery (3.55) appels comme une manche de paris ouverte, avec 12 coureurs déclarés et suffisamment de forme sur le tableau pour faire une évaluation raisonnée.

Ça promet d’être à nouveau serré entre Aira Force et Sassy Redhead, tandis que Coco Hill est une autre pouliche qui a trouvé la forme au bon moment pour cette pouponnière d’automne.

La préférence va cependant aux personnes non exposées HIZAAMqui est potentiellement bien traité pour ses débuts avec handicap lors de sa première sortie depuis qu’il est castré et dont le père, Fast Company, est principalement associé à des artistes sur terrain mou.