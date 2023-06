Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Frankie Dettori s’apprête à faire ses adieux à Royal Ascot le jour du Jubilé | Nouvelles de la course

Frankie Dettori participe à sa dernière journée à Royal Ascot avec un grand tour sur Kinross dans les Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, en direct sur Sky Sports Racing.

3:40 Royal Ascot – Highfield Princess et Artorius prêts pour le choc du Jubilé

Le Enjeux du jubilé de la reine Elizabeth II (3:40) fournit Kings Stand deuxième Princesse Highfield avec une chance de faire mieux sur six stades, mais fait face à une concurrence abondante du monde entier.

Étoile australienne du sprint Artorius a terminé troisième de cette course l’an dernier et est probablement le favori d’Anthony et Sam Freedman, avec James McDonald en selle.

Bradsell et Highfield Princess se réunissent dans les dernières étapes des King’s Stand Stakes





Hong Kong a également les services de Ryan Moore qui chevauche Wellington, une star avec plus de 5 millions de dollars de prix et qui semble avoir une excellente chance.

La Highfield Princess susmentionnée de John Quinn était une petite seconde derrière Bradsell mardi, et si elle sortait bien de cette course, elle devrait être très proche.

Kinross est la grande monture de Frankie Dettori, qui cherche à remporter un autre groupe un lors de cette réunion.

4:20 Royal Ascot – Le héros du roi George, Pyledriver, est prêt pour le retour

William Muir et Chris Grassick Pyledriver a fourni une histoire de conte de fées dans King George de l’année dernière et revient pour la première fois depuis ce succès dans le Enjeux de Hardwicke (4:20).

Le combo d’entraînement a déclaré qu’il utiliserait la course comme une sorte d’essai pour la course du mois prochain, il pourrait donc être utile de chercher ailleurs dans cette situation.

Dans cet esprit, Hukum a pris le cuir chevelu remarquable de Desert Crown la dernière fois et pourrait bien passer favori sous Jim Crowley qui a connu une excellente semaine.

Frankie Dettori chevauche Free Wind qui poursuit un quintuple après avoir remporté les Middleton Stakes la dernière fois.

3.05 Royal Ascot – Covey offrira un succès de conte de fées à Frankie ?

Le Enjeux de Jersey (3:05) pourrait offrir à Frankie Dettori un succès de conte de fées alors qu’il roule Covey qui a l’air particulièrement intelligent.

Trois de ses quatre départs en carrière se sont soldés par des succès et ont facilement remporté un handicap de 90, même si vous sentez qu’il devra peut-être encore s’améliorer pour gagner.

Parmi les autres, Aidan O’Brien’s The Antarctic a gagné la dernière fois à Naas et doit être respecté pour un yard en forme volante lors de cette réunion.

Regardez Royal Ascot sur Sky Sports Racing le samedi 24 juin.