Frankie Dettori semble avoir une série d’excellentes chances lors de ses adieux à Ascot lors du Qipco Champions Day, en direct Courses de sports aériens.

1:50 Ascot – Kinross vise la couronne Sprint

Si Frankie Dettori doit avoir un vainqueur cet après-midi, ce pourrait bien être l’ultra-constant Kinross dans le Qipco Champions britanniques Sprint (1:50).

Dettori a guidé Kinross vers la victoire dans cette course l’année dernière et a connu une autre grande année 2023, perdant peu dans la défaite derrière Kelina dans le Prix de la Forêt.

Vadream est en quelque sorte un spécialiste d’Ascot et pourrait bien convenir à Charlie Fellowes, tandis que Ruisseau du moulin (Jane Chapple-Hyam) et Sandrine a remporté les Park Stakes à Doncaster pour l’équipe d’Andrew Balding.

Rohan adore également ce lieu et Ryan Moore continue de rouler après un succès sur le parcours la dernière fois, même s’il aurait besoin d’un record personnel à ce niveau.

3:05 Ascot – Paddington va-t-il rebondir dans le QEII ?

Paddington a été battu la dernière fois au Juddmonte International, mais cherche à retrouver le chemin de la victoire dans un renouveau épique du championnat. Enjeux de la reine Elizabeth II (3:05).

Le héros irlandais des 2000 Guinées a remporté les St James’s Palace Stakes ainsi que les Eclipse et Sussex Stakes et a une excellente chance sous la direction de Ryan Moore après une pause de près de deux mois.

Image:

Paddington





Tahiyra doit être le principal danger, obtenir 3 livres de Paddington et avoir la Matrone, 1000 Guinées et les Coronation Stakes sur son CV.

Nashwa et Hollie Doyle s’associent et pourraient profiter de ce retour à un mile, alors que l’espoir français est Gros rocher et le héros des 2000 Guinées Chaldéen court pour Frankie Dettori.

3:45 Ascot – Horizon Dore passe le test Champion

Dans ce qui semble être un renouveau largement ouvert du Enjeux du champion Qipco (3:45)le challenger français en pleine progression Horizon Doré a gravi les échelons et évolue désormais au niveau du groupe 1 avec un terrain qui devrait lui convenir.

L’homme de Mickael Barzalona a remporté le Prix Dollar de manière impressionnante la dernière fois, même s’il s’agit d’une avancée significative dans sa classe.

Image:

King Of Steel gagnant à Royal Ascot sous la direction de Kevin Stott





Bay Bridge cherche à défendre son titre ici sous Richard Kingscote, tandis que le Derby deuxième Roi d’acier remporté dans ce lieu lors de la réunion royale.

Mostahdaf a également gagné à Royal Ascot dans les Prince of Wales’s Stakes et a depuis remporté le Juddmonte International – Via Sixtine et Honneur de Dubaï sont également vainqueurs du Groupe 1 dans une superbe série.

