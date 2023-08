Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Frankie Dettori, Hayley Turner et Hollie Doyle toutes les étoiles de la Shergar Cup à Ascot samedi | Nouvelles de la course

La Dubai Duty Free Shergar Cup revient à Ascot samedi avec une autre carte brillamment compétitive et précieuse, avant l’action de Lingfield, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

4.30 Ascot – Quinault cherche un septuple pour Williams

Avec six concours de 80 000 £, il y a bien plus que des droits de vantardise d’équipe à gagner à Ascot, et les champions en titre de la Grande-Bretagne et de l’Irlande semblent avoir de grandes chances de remporter le premier prix de la finale, le Dubaï Duty Free Shergar Cup Sprint (4.30).

La formation de Stuart Williams Quinault arrive à la recherche d’une remarquable septième victoire consécutive sous la direction du capitaine Luke Morris, après avoir gravi les échelons du classement des handicaps depuis qu’il a marqué 59 buts à Chelmsford en avril.

La monture de Hollie Doyle Hauteurs de Washington a terminé derrière Quinault lors de ses trois derniers départs pour Kevin Ryan, mais rencontre maintenant son principal rival avec 7 livres de meilleures conditions que Newmarket il y a 30 jours.

Batal Dubaï et Zaman Jemil – représentant l’équipe du Reste du Monde – tous deux ont gagné lors de leurs derniers départs, le skipper Joao Moreira étant réservé sur le premier pour Roger Charlton.

La en forme Saffie Osborne chevauche la recherche du triplé Soldat noir pour l’équipe féminine.

Quinault et le jockey Connor Planas (à gauche) en route pour remporter le bet365 Handicap à Newmarket





3.20 Ascot – Perotto & Escobar en tête d’affiche d’un handicap de classe

de Roger Varian Perotto est susceptible d’être populaire pour l’équipe Europe dans le Dubai Duty Free Shergar Cup Mile (3,20) sous Bauyrzhan Murzabayev après avoir suivi la victoire dans le Coral Challenge avec un bon effort lorsqu’il était septième au Golden Mile de Goodwood.

Escobarpour l’équipe féminine, n’a pas été en forme lors des efforts récents, mais a déjà gagné sur la piste et c’est le travail de Saffie Osborne de ramener le jeune de neuf ans formé par David O’Meara à son meilleur niveau.

Film muet était bien tenu derrière Perotto à Sandown la dernière fois, mais un retour à Ascot pourrait entraîner un meilleur effort sous Kazuo Yokoyama du reste du monde.

Le capitaine européen Frankie Dettori monte à bord du John Quinn’s Etat d’esprit de l’empirequi a terminé cinquième dans un concours similaire ici le mois dernier.

Perotto en action gagnante à Sandown





5.15 Lingfield – Affrontement en forme entre Bold Ribb et Amathus

Trois gagnants récents se rencontrent dans l’ouverture de six courses à Lingfield, le Ligue de course sur Sky Sports Racing Handicap (5.15).

Zabbie a marqué sur le parcours et la distance il y a sept jours et sera bien imaginé pour le soutenir avec Alec Voikhansky gardant le trajet pour Richard Hannon.

Poids supérieur Ruban audacieux fait un premier départ John Ryan après un changement de Joseph O’Brien où il a signé avec une victoire à Dundalk en janvier avant de changer de mains pour 37 000 guinées.

Patrick Chamming’s Amathus part à la recherche d’un triplé sous Danny Muscutt après deux victoires en parcours et à distance ces dernières semaines.

