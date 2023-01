Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Fox Tal en tête de la qualification Fast-Track de vendredi à Newcastle | Nouvelles de la course

Fox Tal d’Andrew Balding est un acte de classe et dirige un beau peloton de six dans la qualification accélérée des championnats tout temps à Newcastle ce soir.

1.10 Lingfield – Un quatuor de coureurs en forme s’aligne

Les BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (1:10) semble particulièrement compétitif, avec deux vainqueurs de la dernière fois et une autre paire qui s’est mise en forme ces derniers temps.

El Hombre et Incrimination ont tous deux gagné la dernière fois, Billy Loughnane prenant 7 livres au premier et William Carver réclamant 5 livres au second.

Swiss Pride et Come On Girl sont les deux autres qui fonctionnent bien, cette dernière étant entraînée par l’équipe redoutable de Mick Appleby.

2.20 Sedgefield – Les choses peuvent-elles cliquer pour Zuckerberg ?

L’action de saut de l’après-midi vient de Sedgefield, et le Meilleures cotes garanties chez Vickers.Bet Everyday Handicap Chase (2:20) est la fonctionnalité et très compétitive à cela.

11 coureurs s’alignent et Zuckerberg pourrait être le point de départ, avec Jennie Candlish qui compte quatre gagnants sur seulement sept coureurs cette saison, y compris ce cheval qui a gagné sur les clôtures ici en novembre.

Sam et Jonathan England se combinent avec Tom Creen, qui a deux premiers et une paire de secondes lors de ses quatre derniers départs tandis que Large Action est pénalisé pour un excellent succès la dernière fois pour l’équipe Roger Fell.

5.15 Newcastle – Fox Tal cherche à retrouver le chemin de la victoire

Andrew Balding aurait pu courir Renard Tal jeudi sur ce site, mais a choisi de courir sur un mile au lieu de 10 stades dans ce Qualification accélérée (5:15).

Il vient de terminer une mise à pied de plus de 300 jours et est le mieux noté de cette course, aux côtés d’Excel Power qui était un bon deuxième pour l’équipe Archie Watson chez Wolves il y a 17 jours.

Parmi les autres à noter, l’équipe Simon & Ed Crisford est en forme de vol et exécute Intuitive – ses six victoires sont survenues sur des surfaces toutes saisons.

Regardez Newcastle, Sedgefield et Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 13 janvier.