Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Found On cherche un sextuple spectaculaire dans Listed Mares’ Chase à Bangor-On-Dee | Nouvelles de la course

Bangor-On-Dee accueille une brillante carte mercredi, le tout en direct sur Sky Sports Racing, avec une course très compétitive Listed Mares’ Chase.

1.25 Bangor – L’améliorant rapide Found On fait face au plus gros test à ce jour

Il ressemble à un excellent renouvellement de la liste La poursuite des novices des juments des étalons Yorton (1.25) où neuf têtes à poste, surmontées de Trouvé sur.

L’enfant de sept ans de Martin Keighley a été dans une forme étincelante en remportant ses cinq derniers départs sur des clôtures et arrive après avoir décroché un événement chic à Cheltenham le mois dernier.

Cela semble être son plus grand test à ce jour, avec le meilleur entraîneur Dan Skelton en double Gloire éblouissante et Galia Des Liteauxcette dernière faisant ses débuts sur les plus grands obstacles et le choix du jockey d’écurie Harry Skelton.

Alan King a remporté la course l’année dernière et les champs Son intérieurla chevauchée d’Adrian Heskin, tandis que celle d’Emma Lavelle Voix du calme offre d’améliorer ses débuts de chasse prometteurs à Worcester le mois dernier.

Image:

Found On en passe de gagner à Cheltenham





2.00 Bangor – Ask Me Early & Notachance parmi 14 en handicap grand ouvert

La Paul Ferguson Jumpers suivra Handicap Chase (2.00) est une vague de paris ouverte avec 14 coureurs qui s’affrontent sur le parcours de trois milles.

L’équipe de Skelton offre un premier départ au talentueux Le Milos depuis son départ du chantier de Tim Vaughan, où il a gagné à Exeter et Sandown en début d’année.

Demandez-moi tôt est un chasseur léger et représente Harry Fry, qui a admis avoir un œil sur le Welsh National plus tard dans la saison.

d’Alan King Aucune chance est un ancien vainqueur du Grade Three Classic Chase mais n’a remporté aucune victoire en sept courses depuis ce jour.

Vénétie Williams Vol Fuji semblait progressiste en six manches la saison dernière, gagnant à Hereford et Newbury.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Harry Fry admet avoir au moins un œil sur le National gallois pour Ask Me Early, mais son premier objectif est de passer le test à Bangor mercredi, en direct sur Sky Sports Racing



3.05 Bangor – L’invaincue Lady Adare affronte 10 pour ses débuts avec handicap

Un champ chic s’est réuni pour la classe deux Greenhous DAF Handicap Hurdle (3.05), avec une jument invaincue Dame Adare devrait diriger les paris pour Fry et Lorcan Murtagh.

La joueuse de six ans fait ses débuts avec un handicap après avoir remporté les trois départs la saison dernière de manière confortable.

Le vétéran de 12 ans d’Olly Murphy Appel des chasseurs a remporté cette course l’année dernière et revient avec le poids le plus élevé, Lewis Stones réclamant 5 livres.

Mayhem Mya a été vue pour la dernière fois tenter sa chance dans le Hurdle des novices des juments de deuxième année au Festival de Cheltenham, terminant 12e, tandis que Nicky Richards s’entraînait Bon Retour arrive après avoir décroché deux victoires en moindre compagnie en août et septembre.

Cartes de course du mercredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Bangor-On-Dee en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 9 novembre