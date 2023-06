Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Forte et National Treasure star à Belmont Stakes samedi chargé | Nouvelles de la course

La longue attente pour voir Forte s’attaquer à une course Triple Crown est terminée alors que la star de Todd Pletcher s’aligne dans le Grade One Belmont Stakes, en direct sur Sky Sports Racing.

0.02 Belmont – Forte se heurte à la star de Preakness

La saison des montagnes russes de la superstar de Todd Pletcher Forte pourrait bien prendre une autre tournure samedi alors que l’ancien favori du Kentucky Derby fait un retour tant attendu à l’action dans la première année Belmont Stakes Présenté par NYRA Bets (00.02).

Le champion de deux ans de l’année dernière aux États-Unis a fait l’objet de beaucoup d’attention et de spéculations depuis qu’il a été rayé le matin de la grande course à Churchill Downs le mois dernier avec un pied contusionné, ce qui signifie qu’il a également raté le Preakness à Pimlico.

Tout cela signifie que nous n’avons pas vu Forte dans des conditions de course depuis qu’il a remporté le Derby de Floride le 1er avril. Il sortira du décrochage six sous Irad Ortz Jr.

Pletcher a deux des neuf coureurs avec Tapit Trice (décrochage deux) s’attendait à relever un sérieux défi après avoir été gardé frais pour cela après être venu de l’arrière pour terminer septième du Derby du Kentucky.

Image:

John Velazquez, à droite, au sommet du trésor national remporte le Preakness à Pimlico





Trésor national a profité de l’absence de Forte pour décrocher le Preakness et le concurrent de Bob Baffert commande beaucoup de respect depuis le stand quatre.

ange de l’empire est parti favori pour le Derby du Kentucky et était un autre qui est venu de loin pour être troisième. Arcangelo a remporté les Peter Pan Stakes de troisième année ici le mois dernier et revient à la recherche d’une troisième victoire consécutive à partir du stand trois.

Autres superstars à surveiller à Belmont samedi 8.02 – Clairiere & Secret Oath (Gr1 Ogden Phipps Stakes) 8.42 – Général Jim & Fort Bragg (Gr1 Woody Stephens Stakes) 9.19 – Caravel & Go Bears Go (Gr1 Jaipur Stakes) 10.04 – Cody’s Wish (Gr1 Hill ‘N’ Dale Metrpolitan) 10.54 – Flotte ottomane (Gr1 Manhattan Stakes)

4.00 Bangor – Les leaders de la piste Hughes & McCain pourraient à nouveau dominer

Le Boorer Family Handicap Chase (4.00) présente quatre gagnants de parcours et de distance ainsi que le meilleur entraîneur et jockey de la piste en combinaison.

Le champion jockey Brian Hughes chevauche Donald McCain Heart Break Kid qui a gagné de manière impressionnante ici la dernière fois et une performance répétée, même avec une pénalité de 5 livres, ne l’arrêtera peut-être pas.

Joyau de minuit a réalisé une solide performance la dernière fois à Southwell étant donné qu’il s’agissait de sa première course depuis 196 jours, il ne serait donc pas surprenant de voir une amélioration des performances de l’équipe Charlie Longsdon.

La propriété de JP McManus Joly Maker était un vainqueur 25/1 à Stratford il y a trois départs et, même si ses deux efforts récents ont été décevants, il pourrait jouer pour l’équipe Jonjo O’Neill.

Image:

Joly Maker (jaune et vert) efface une clôture à Leicester





8.00 Chepstow – Sir Winston & Iconic Knight en tête d’affiche parmi neuf coureurs

Le Handicap Propriétés Reecer (8.00) à Chepstow semble compétitif avec plusieurs concessions.

de Roger Varian Monsieur Winston a donné à Raul Da Silva sa première victoire en trois ans lors de la dernière fois à Brighton et dépassera les poids de cette marque de 5 livres de plus, avec le Brésilien de retour à bord.

Vainqueur du parcours et de la distance de John O’Shea Le dilemme des Mac a terminé une courte seconde ici sur six stades la dernière fois et passe à sept stades sous Mollie Phillips. Jusqu’à 1 livre, la forme de son dernier effort semble solide et il pourrait être impliqué à nouveau.

Tony Carroll envoie Chevalier emblématique ici pour ses débuts saisonniers n’ayant pas vu la piste depuis 285 jours. Vainqueur à quatre reprises sur la piste, il pourrait bien se débrouiller si la condition physique n’est pas un problème.

8.45 Lingfield – La finale grande ouverte vaut la peine d’attendre

Un champ de qualité de huit go to post pour le At The Races App Expert Tips Pouliches ‘Handicap (8.45).

Vainqueur récent de Windsor Valkyrien a prospéré depuis qu’il a rejoint le chantier Jamie Osborne et a fait son premier essai à 10 stades, avec la fille de l’entraîneur Saffie Osborne prenant le trajet.

La monture de Hollie Doyle Incroyable a couru avec crédit lors de son premier départ avec handicap à Nottingham il y a 28 jours et s’éloigne de cette marque inférieure de 1 livre.

Zaakara représente l’équipe Sir Michael Stoute et a réalisé une solide performance en terminant troisième à Chelmsford la dernière fois et pourrait s’améliorer pour cette course lors de ce deuxième départ de la campagne.

Cartes de course du samedi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez les Belmont Stakes de première année, ainsi que toutes les courses de Bangor-On-Dee, Chepstow et Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le samedi 10 juin.