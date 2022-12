Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Flying Secret peut faire décoller sa carrière dans la fonctionnalité de Lingfield mercredi | Nouvelles de la course

Lingfield accueille une carte occupée de huit courses sur le All-Weather mercredi, tandis qu’il y a des sauts d’Hexham, tous en direct sur Sky Sports Racing à partir de 11h20.

1.25 Lingfield – Le concours Flying Secret et High Velocity présente un handicap

La fonction de classe trois, la Handicap de pari gratuit Acca Club 5 de BetUK (1,25), a attiré neuf coureurs, avec un poids inférieur Secret de vol semble intéressant malgré le fait qu’il n’a pas encore mis la tête en avant en huit départs pour Eve Johnson Houghton.

Il a bien couru avec des efforts placés à Doncaster, Salisbury et plus récemment lors de son premier départ sur le All-Weather à Kempton, et une note de 73 semble juste.

Baie de Tyger est un vainqueur de parcours et de distance à partir de juin de cette année et arrive après quelques bonnes courses à Catterick et Kempton ces dernières semaines.

L’enfant de trois ans de James Tate Vitesse élevée a une forme solide dans le livre avec un record All-Weather de quatre victoires en sept départs.

Entre-temps, Mohi a été castré depuis la dernière fois que nous l’avons vu et pourrait avoir plus à offrir à l’équipe de Clive Cox.

2.00 Lingfield – Tudor intensifie son voyage après le succès du cours la dernière fois

Kevin Philippart De Foy semble avoir celui à battre dans le BetUK Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap (2.00) avec Tudor.

Le prometteur garçon de trois ans intensifie son voyage après avoir remporté un handicap sur un mile et demi le mois dernier, John Egan gardant la course.

Suffrajet est le seul autre enfant de trois ans de l’alignement et dirige les poids de Charlie et Mark Johnston avec Jason Hart à cheval.

Elle devra rebondir après un mauvais effort lorsqu’elle était favorite à Catterick la dernière fois, mais elle semblait prometteuse lors de sa victoire à Nottingham la saison dernière.

Zhang Fei a bien couru pour terminer troisième à Wolverhampton la dernière fois et est un autre à considérer pour Paul et Oliver Cole.

12h00 Hexham – Les derniers vainqueurs Gold Emery et Les’s Legacy s’affrontent

La carte d’Hexham démarre à midi avec un renouvellement intrigant de la Salutations de la saison de Hexham Racecourse Handicap Hurdle (12h00).

Ancien vainqueur point à point Or Émeri a fait un début réussi pour Donald McCain à Carlisle en février et est maintenant lancé directement dans la société de handicap sur une marque de 110, avec le champion jockey Brian Hughes réservé.

L’héritage de Les est un vainqueur en double parcours sur les haies pour Susan Corbett et intensifie son voyage après avoir marqué plus de deux milles ici lors de son dernier départ.

