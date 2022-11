Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: File Illico cherche un triplé pour Jonjo O’Neill lors du retour saisonnier au Ffos Las | Nouvelles de la course

Il y a une fête du saut sur Sky Sports Racing vendredi avec des cartes occupées à Ffos Las et Doncaster, le tout en direct à partir de midi.

2.05 Ffos Las – In-form File Illico s’attaque à l’île Marco non exposée

L’entraîneur Jonjo O’Neill espère Dossier Illico peut reprendre là où il s’était arrêté la saison dernière après avoir remporté quatre de ses sept départs, y compris à Leicester et Chepstow pour conclure sa première campagne sur les clôtures.

L’enfant de sept ans a prospéré avec les plus gros obstacles sur deux milles, mais augmente maintenant la distance pour la première fois pour les deux milles trois stades DragonBet Yma O Hyd Handicap Chase contre 10 adversaires.

Un autre qui fait son premier départ de la saison est un cinq ans peu couru Île Marco de l’équipe Anthony Honeyball, vainqueur d’un pare-chocs Chepstow et d’un premier obstacle sur la même piste en février.

de Dan Skelton Pierre véritable n’a pas été vu depuis 611 jours après avoir apparemment rencontré un problème ou deux depuis sa victoire sur les haies à Hereford en mars 2021.

Baie de Caswellpour Evan Williams, est apparu deux fois sur les clôtures en février de cette année, faisant un effort bien amélioré derrière Tile Tapper lors de son dernier départ.

La dernière victoire de Caswell Bay est survenue à Chepstow en janvier 2020





1.45 Doncaster – Mackenberg et Topofthecotswolds s’affrontent en long métrage

Poids supérieur Mackenberg regarde celui à battre dans le long métrage à Doncaster, un fort renouvellement de la Kellys Soft Mix Handicap Chase (1.45) sur deux milles et trois stades.

Le joueur de sept ans de Donald McCain est invaincu en quatre départs contre des clôtures, après avoir fait un retour gagnant à Ayr le mois dernier sous Brian Hughes.

Au sommet des cotswolds est cinq fois vainqueur sur les clôtures et arrive après une victoire à Ludlow plus tôt ce mois-ci. Il arborera des joues pour la première fois pour Nigel et Sam Twiston-Davies.

Gagnants du parcours et de la distance Barton Knoll – vainqueur de la course l’an dernier – et Nuit Volatus détiennent également des revendications.

Topofthecotswolds (à droite) et Soldier Of Love s’affrontent à Worcester





2.40 Ffos Las – Premier vainqueur Présentant Jeremy fait ses débuts en handicap

Rejoindre Real Stone lors du voyage dans le sud du Pays de Galles, Skelton’s Présentation de Jérémie revient de 562 jours de congé et est un coureur intrigant dans la classe trois DragonBet The Bookmaker Of Wales Handicap Hurdle (2.40).

Le joueur de sept ans a été un vainqueur catégorique à Worcester à ses débuts et fera ses débuts avec handicap sur une marque de 122, avec Bridget Andrews réservée pour rouler.

La présentation de Jeremy franchit un obstacle sur le chemin de la victoire lors de ses débuts à Worcester





Faisant seulement son troisième départ selon les règles après sa victoire lors de ses débuts à Exeter, Trelawne dominera les poids pour Kim Bailey et David Bass. Il a été battu à contre-courant sur cette piste la prochaine fois et est un autre qui fait ses débuts avec un handicap.

Franco d’Aunou est un étalon solide pour le chantier Venetia Williams et pourrait mettre son expérience à profit, avec 10 départs précédents sur les haies, dont une victoire sur cette piste, à son actif.

