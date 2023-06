Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Ffos Las et Hexham offrent une excellente action dimanche | Nouvelles de la course

Toute gueule de bois de Royal Ascot peut être soignée avec une action de qualité supérieure de Ffos Las et Hexham, en direct sur Sky Sport Racing.

4.05 Ffos Las – Doyle enchérit pour un nouveau succès

Le long métrage 3AS Leisure Handicap (4:05) présente un champ intrigant de six et cela pourrait bien être un autre gagnant pour Hollie Doyle, qui a apprécié un formidable Royal Ascot.

Elle chevauche Merlin The Wizard de Roger et Harry Charlton, qui a pris un novice de Kempton lors de sa dernière visite et emménage pour la première fois dans une entreprise de handicap.

Baileysgutfeeling poursuit le tour du chapeau et obtient les services de Billy Loughnane, qui enlève un précieux 3 lb.

3.20 Hexham – L’équipe Haslam cherche à suivre

Le saut à Hexham semble très compétitif et le Jethros of Haltwhistle Café and Restaurant Handicap Hurdle (3:20) n’est pas différent.

Ben Haslam dirige Lord Caprio, qui a déjà gagné sur cette piste plus tôt ce mois-ci, et bien qu’il pèse 4 livres, il doit bien se passer pour Richie McLernon.

Parmi les autres, Watergrange Jack de Neil Mulholland est en tête des poids après une bonne seconde à Ffos Las la dernière fois.

2.00 Ffos Las – Les chantiers Charlton et Watson s’affrontent en novice

De retour au Pays de Galles, huit enfants de deux ans s’alignent dans les Mumbles Brewery Restricted Novice Stakes (2:00) avec un affrontement intrigant entre deux verges en forme.

Koji s’aligne pour le chantier Harry et Roger Charlton après avoir terminé deuxième lors de ses débuts à Chelmsford.

Hollie Doyle et Archie Watson se combinent avec Heed The Call, qui porte des pommettes après être descendu dans une manche Listed à Chantilly, mais a déjà gagné à Kempton.

Regardez Ffos Las et Hexham sur Sky Sports Racing le dimanche 25 juin.