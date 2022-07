Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Fergal O’Brien en forme envoie quatre à Worcester à la recherche de plus de succès | Nouvelles de la course

Fergal O’Brien cherche à poursuivre sa séquence chaude mercredi après-midi en envoyant quatre coureurs à Worcester, avec chaque course en direct sur Sky Sports Racing.

15h00 Worcester – O’Brien en forme espère que le champagne pourra rebondir

L’une des meilleures chances d’O’Brien vient du long métrage Tirez avec PJ Nicholls Ssangyong Handicap Hurdle (3.00), avec Puits de Champagne en tête des poids, mais avec 7 livres de moins sur le dos en raison de la réclamation du pilote Tom Broughton.

Entraîneur recrue (Neil Mulholland) chercherait également à avoir de bonnes chances dans l’opposition, ayant gagné sur le parcours et la distance le mois dernier.

Dalkingstown a un succès de parcours à son actif et repart pour la combinaison Sean et Peter Bowen.

Treize coureurs semblent prêts à s’aligner dans le Worcester soutient la chasse au handicap de la semaine du personnel de course (2.00) plus tôt sur la carte, avec le vainqueur de la dernière fois Juge Earle encore une fois pour l’équipe Bowen.

Trois des coureurs ont terminé deuxième lors de leur dernière course – O’Brien’s Getthepot, Dans le train (Jonjo O’Neill) et Gouet Des Bruyères (Greenall et Guerriero).

Rookie Trainer a gagné à Worcester lors de son dernier départ en mai





5.50 Bath – Concours Sows and Kimifive open betting heat

L’action du soir vient de Bath et elle semble particulièrement compétitive, avec le Handicap ‘confiné’ Cazoo (5.50) particulièrement intéressant, pour les coureurs qui n’ont pas gagné en 2022.

L’un d’eux brisera sa jeune fille pour la saison, et il a l’air trappeur avec des enfants de trois ans Truies et Légende de Neptune peut-être avoir plus d’amélioration à venir.

Vétérans chics Kimifif et Mission de reconnaissance ont baissé les poids mais pourraient aussi être compétitifs.

6.20 Bath – Quatre gagnants du parcours et de la distance s’affrontent

Et dans la course suivante, quatre vainqueurs de parcours et de distance s’affrontent dans le dernier renouvellement du Série Bath Summer Sprint (6.20).

Plus que probable, Amasova, Tout aussi rapide et Baie du Portelet composent le quatuor avec une victoire sur la piste, tandis que Vape et Durable sont d’autres à considérer.

Mais ils pourraient tous avoir besoin de se rendre à Défilé de ruequi a gagné à Brighton il y a un peu plus de quinze jours pour l’équipe de Michael Attwater.

