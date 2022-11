Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Espoir De Guye propose de donner à Venetia Williams son premier succès saisonnier | Nouvelles de la course

La pluie de cette semaine sera sans aucun doute cruciale alors que le chantier Venetia Williams passe à la vitesse supérieure et vise une première victoire de la saison avec Espoir De Guye à Ascot cet après-midi.

2.05 Ascot – Le concurrent de Williams cherche à défier le poids le plus élevé

Venetia Williams n’a pas encore de vainqueur cette saison, mais avec la pluie de la semaine dernière, vous imaginez qu’un succès est imminent et pourrait arriver dans le Course avec handicap du Royal Ascot Racing Club (2:05) avec Espoir de Guye.

Le joueur de huit ans devra assumer le poids le plus élevé sous Charlie Deutsch, mais il a beaucoup de classe et devrait savourer le terrain probablement mou contre une foule de rivaux décents.

Paul Nicholls est en pleine forme et envoie Tamaroc Du Mathan sous les couleurs de Johnny de la Hey, qui a un taux de frappe décent à Ascot, tandis que Do Your Job de Michael Scudamore est intéressant après avoir déçu en tant que favori dans le Old Roan Chase.

3.15 Ascot – Henderson vise une troisième victoire dans un obstacle chaud

La Garden For All Seasons Handicap Hurdle (3:15) a suivi le chemin de Nicky Henderson au cours des deux dernières années et le maestro des Seven Barrows Gipsy De Choisel ici sous Daryl Jacob.

Le joueur de six ans semble s’améliorer et a de bonnes chances d’avoir gagné à Warwick la dernière fois pour l’équipe Munir & Souede.

Parmi les autres à noter, citons Onemorefortheroad pour Neil King qui a terminé quatrième à Aintree le mois dernier, ainsi que le docteur Parnassus, âgé de quatre ans, qui doit sûrement être meilleur qu’un décevant cinquième sur cinq à Cheltenham derrière Pied Piper.

2.40 Ascot – Maxwell espère que Tiger pourra prospérer après l’opération éolienne

David Maxwell a ajouté des joueurs comme Saint Calvados à ses rangs hors saison, mais il pourrait être un ancien favori Chat Tigre qui fait les affaires dans le Chase avec handicap non oublié (2:40).

Le pilote amateur Maxwell a livré Cat Tiger de manière experte sur la ligne pour gagner sur ce site la saison dernière et a terminé cette campagne avec une excellente deuxième place chez les Foxhunters à Aintree.

Image:

Cat Tiger (au centre à droite) monté par David Maxwell remporte le SBK Handicap Chase lors du SBK Clarence House Chase Raceday à Ascot





Williams envoie également Kapga De Lily qui a remporté cette manche l’année dernière, tandis que l’adolescent Regal Encore revient pour plus à l’âge de 14 ans pour Anthony Honeyball.

