Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Emmet Mullins envoie lundi le chercheur de triplé Slate Lane à Newton Abbot | Nouvelles des courses

C’est encore un lundi chargé sur Sky Sports Racing avec trois rencontres nationales sur la chaîne, avec en tête d’affiche une bonne carte de sauts à Newton Abbot.

4.25 Newton Abbot – Slate Lane veut ajouter à sa réputation croissante

La Classe 2 Obstacle au handicap du marketing Talk Tidy (4.25) semble tourner autour de celui formé par Emmet Mullins Voie de l’ardoise, propriété de l’astucieux Paul Byrne, qui arrive à la recherche d’un triplé après deux récentes victoires en Grande-Bretagne.

Le joueur de cinq ans doit faire face à une nette amélioration de sa classe mais, après avoir gagné avec n’importe quel montant en main à Bangor le 21 août, il est sûrement celui à battre sous Richie McLernon.

Il affronte sept rivaux, dont le récent vainqueur du Market Rasen et le poids le plus élevé Allez Chicé pour le puissant duo Nicky Henderson et Nico de Boinville.

Milton Harris M. Yeats tentera de capturer une séquence récente de quatre secondes consécutives alors qu’il était stable Présentation de Yeats est le choix du pilote prolifique Bradley Harris.

3.15 Newton Abbot – Way Out affronte deux rivaux en forme

Un champ restreint mais sélectionné arrive pour un renouvellement compétitif du Obstacle des novices Britbet ‘National Hunt’ (3.15) surmonté d’un trio en forme.

Syd Hosie Sortie est sur un triplé après des victoires à Fakenham et Warwick, où il a battu un vainqueur ultérieur.

Il est chargé de céder du poids à celui de Fergal O’Brien. Le Galahad Kid, qui arbore un premier frein de langue après une défaite complète contre The Big Jetaway la dernière fois.

Cependant, c’est Jonjo O’Neill qui Toute la gloire qui semble être favorisé par les conditions de course car il reçoit du poids de ses deux rivaux moins bien notés. Le joueur de six ans a frôlé un tour du chapeau à Stratford le 9 septembre et pourrait obtenir une compensation rapide.

4.55 Newcastle – Golden Delite, Krona et Robusto, 3 ans, s’affrontent

La carte de huit courses de Newcastle démarre avec la compétition quinnbet.com Handicap d’apprenti (4,55) plus d’un mile et demi.

Mick Appleby’s Délite dorée faire ses débuts avec handicap et son deuxième départ pour de nouvelles connexions ayant rejoint Jane Chapple-Hyam. Le fils de Golden Horn s’est montré très prometteur lors de son deuxième départ et pourrait trouver dans ce passage à la société de handicap le catalyseur d’une première victoire en carrière.

Les camarades de trois ans Couronne et Robusto semblent dignes de respect, notamment ce dernier pour Sir Mark Prescott. La monture de Morgan Cole a attiré l’attention à Lingfield le 21 août et pourrait être mieux adaptée à cette piste plus rigide.

Il y a quelques meilleurs jockeys en action à Brighton lundi après-midi, avec Jim Crowley, Tom Marquand et Oisin Murphy tous présents dans le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap « Confiné » (4.40) où Balancez-vous vers les étoiles est susceptible d’être populaire après sa clôture à Epsom le mois dernier.

Regardez chaque course de Newton Abbot, Newcastle et Brighton en direct sur Sky Sports Racing le lundi 11 septembre.