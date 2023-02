Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Effernock Fizz, vainqueur du Welsh Champion Hurdle, revient à Bangor | Nouvelles de la course

Effernock Fizz a été un bon vainqueur du Welsh Champion Hurdle de l’année dernière et revient au Pays de Galles dans le but de remporter plus de succès sur les clôtures à Bangor, en direct sur Sky Sports Racing.

1.50 Bangor – Effernock Fizz repart au Pays de Galles

L’entraîneur Cian Michael Collins a remporté l’une des plus grandes victoires de sa carrière à ce jour l’année dernière avec Effernock Fizz dans le Welsh Champion Hurdle, et cherche à décrocher un autre pot au Pays de Galles vendredi.

Elle fait la une de cinq dans le Matthias Moran EBF Mares’ Novices’ Limited Handicap Chase (1:50)en route pour un premier succès sur les obstacles après avoir terminé deuxième à quatre reprises.

Une bonne septième place derrière une certaine Gaelic Warrior du Dublin Racing Festival aurait dû lui donner sa place et elle sera difficile à battre sous Michael O’Sullivan.

Miah Grace de Jedd O’Keeffe a gagné la dernière fois à Newcastle en décembre et devrait bien se passer, tandis que Nicky Henderson dirige également Fable pour l’équipe Owners Group.

2.20 Bangor – Frost cherche à éliminer le North Wales National

Bryony Frost cherchera à décrocher un pot décent avec Éclair de Guye dans ce qui ressemble à un renouvellement compétitif de la 15 000 £ RPM North Wales National Handicap Chase (2:20).

Frost fait équipe avec la joueuse de neuf ans formée par Lucy Wadham, qui a déjà gagné trois fois sur des clôtures et n’a été battue que de justesse à Catterick.

No Cruise Yet est à la tête de l’opposition potentielle de Sam England qui a remporté trois de ses quatre derniers départs, tandis que The Questioner poursuit un triplé pour l’équipe Greenall et Guerreiro.

1.40 Southwell – Stott fait un gros tour sur Wee Fat Mac

Iain Jardine a réservé le meilleur coureur tous temps Kevin Stott pour le tour du vainqueur de la dernière fois Wee Fat Mac dans le Conseils d’experts Scu Fancies par BetUK Handicap (1:40).

Le joueur de quatre ans a remporté une troisième victoire tous temps à Wolverhampton le mois dernier et devrait plutôt bien se passer avec Stott en selle.

Mehmo (Michael Appleby) a remporté deux victoires sur ses trois dernières et doit être noté pour Alistair Rawlinson.

Regardez toute l’action de Bangor et Southwell, en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 10 février.