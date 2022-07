Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Ebaiyra et Christophe Soumillon tentent de renouer avec la victoire à Chantilly | Nouvelles de la course

La classe Ebaiyra tentera de mettre une série frustrante de trois efforts placés derrière elle lors de la descente en grade pour le Listed Prix de la Pépinière (2h30) à Chantilly, en direct sur Sky Sports Racing.

2h30 Chantilly – Ebaiyra pourrait tenter sa chance en affectation Listed

Le vainqueur de l’Eclipse, Christophe Soumillon, monte sur la jument gagnante du Groupe Deux, qui a été battue à une courte encolure en troisième la dernière fois à ce niveau dans les Dahlia Stakes à Newmarket, derrière Dreamloper et Ville De Grace.

L’enfant de cinq ans de Francis-Henry Graffard assume sans doute sa mission la plus facile pendant un certain temps, bien que l’opposition notable inclue Solania pour la connexion gagnante de Carlos Laffon-Parias et de la famille Wertheimer l’année dernière.

Andre Fabre en court deux dans la course, tandis que Jessica Harrington envoie My Holy Fox en France depuis sa base du comté de Kildare – alors qu’elle cherche à trouver une amélioration pour l’augmentation de la distance.

Christophe Soumillon vainqueur de The Coral-Eclipse sur Vadeni lors du Coral Summer Festival à Sandown





3:00 Bath – Sprint dominé par des espoirs de trois ans ?

Avec des températures se dirigeant vers 30 ° C au cours des prochains jours, attendez-vous à un sol ferme sur la piste du Somerset et le Cazoo Handicap (3h00), semble une chaleur particulièrement compétitive.

Jack The Truth de George Scott pourrait être le point de départ, après avoir gagné à cet endroit sur un terrain similaire la semaine dernière sous Callum Shepherd.

Le joueur de huit ans doit porter le poids maximum, donnant 3 livres à Watchya, qui a remporté deux de ses quatre derniers départs, bien qu’il ait terminé en dehors des neuf premiers dans les deux autres pour l’équipe Clive Cox.

Parmi les autres à noter, citons Ruby Cottage, le favori probable sous l’apprenti cavalier Harry Davies, et Neptunian pour le cavalier vainqueur du Derby Richard Kingscote.

6:40 Southwell – Neville’s Cross tente de défier le handicapeur

L’action des sauts du soir vient de Southwell, Tom Lacey envoyant Neville’s Cross sur le site du Nottinghamshire pour le long métrage Good Luck To Joy And Jake Handicap Chase (6:40).

C’est un recul marqué pour le chasseur de sept ans, qui a disputé la Summer Cup à Uttoxeter la dernière fois, mais en conséquence, il donne beaucoup de poids à tous ses rivaux.

Deux de ses adversaires ont gagné la dernière fois à Topofthecotswolds et The Vollan, qui a remporté deux victoires et une deuxième en trois départs pour l’équipe Laura Morgan.

