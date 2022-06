Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Dukedom tente de se démarquer à la huitième tentative pour The Queen | Nouvelles de la course

Chepstow et Brighton accueillent l’action du mardi sur Sky Sports Racing, avec de grands terrains et une série de coureurs intéressants, dont un pour The Queen.

Sur le site gallois, le Handicap Hodge (6:00) a 17 coureurs à ce stade et a toute une série de candidats intrigants.

Le chantier en forme de Tony Carroll envoie Astrophysique – il n’a pas réussi à terminer en dehors des trois premiers lors de ses six derniers départs, et le pilote de dix ans pourrait bien courir une autre grande course.

Tom Marquand pourrait difficilement être en meilleure forme et s’aligne avec le vainqueur du parcours Rhubarbeune jument de cinq ans qui semble s’améliorer après deux sorties décevantes.

La guerre cherche à être roi à Brighton

À Brighton, un autre handicap délicat s’avérera difficile à résoudre à 4:10avec Roi de la guerre en tête des poids après avoir gagné à Chepstow la dernière fois.

Il semble s’être amélioré pour le passage d’Alex Dunn à la cour de Harry et Roger Charlton, n’ayant pas terminé en dehors des quatre premiers de ses quatre départs pour sa nouvelle cour.

Un à considérer est celui de Rae Guest Des jours comme çaqui a profité d’une baisse de note la dernière fois pour gagner, avec l’excellent apprenti Cameron Noble qui a pris le relais.

Dukedom peut-il s’en sortir ?

La course de classe sur la carte vient dans la course précédente (3:35)avec John et Thady Gosden formés Duché offrant de sortir de la marque à la huitième tentative pour la reine.

Il s’est avéré frustrant, terminant deuxième à quatre reprises derrière des rivaux de classe, dont l’invaincu Shining Blue.

Impact positif est le principal rival du marché, évalué à 8 livres de plus pour l’équipe Simon et Ed Crisford, mais il est également difficile de gagner avec, ayant terminé deuxième la dernière fois – battu juste une petite tête à Thirsk.

