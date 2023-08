Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : double action avec des prétendants de grande classe à Uttoxeter et Lingfield | Nouvelles des courses

L’action de mercredi sur Sky Sports Racing s’annonce particulièrement compétitive, avec quelques coureurs de classe exposés à Uttoxeter et Lingfield.

6.20 Uttoxeter – Ashington revient aux haies

Il semble y avoir un peloton solide de huit personnes qui s’alignent dans le long métrage Staffordshire Beer Festival samedi 18 novembre Handicap Hurdle (6h20).

Mark Walford entraîne le poids le plus élevé Ashingtonqui a disputé des courses plus chaudes que celle-ci et pourrait être prêt à partir après une course à Pontefract sur le plat plus tôt ce mois-ci – le prétendant de 7 livres Luke Scott prend le relais.

Parmi les autres, Sacchoandvanzetti a terminé deuxième à Southwell lors de ses débuts avec l’équipe Fergal O’Brien et monte en puissance, tandis que les couleurs de JP McManus sont représentées par Horizon céleste pour le chantier Ben Haslam.

5h50 Uttoxeter – Elios D’Or domine le poids de l’équipe Walford

Il n’y en a qu’une demi-douzaine qui font la queue dans le Winter Ladies Day vendredi 20 octobre Handicap Chase (17h50) mais il y a deux gagnants récents parmi ce groupe.

Celui de Mark Walford Élios D’Or est en tête des poids après avoir gagné à Worcester le mois dernier et devrait prendre un peu de temps avec le prétendant de 3 livres Harry Kimber qui prend le relais.

Duc Fringill a été très impressionnant lors de ses débuts en poursuite à Hexham et bien qu’il doive supporter 9 livres supplémentaires, ce ne serait pas un choc s’il soutenait cela sous Charlie Hammond pour Jedd O’Keeffe.

4.25 Lingfield – Murphy parmi les jockeys vedettes dans un handicap chaud

Ce Télécharger L’application Bresbet Handicap (4:25) Il faudra un peu de résolution avec de nombreux jockeys de renom, dont l’ancien champion jockey Oisin Murphy, qui figure dans la série de 14 coureurs.

Murphy roule pour Hugo Palmer avec les Middleham Park Racing Comme c’est impressionnantqui n’a pas encore remporté une deuxième victoire après avoir gagné lors de ses débuts.

George Margarson et Tom Queally ont connu un succès dans une grande course avec Ropey Guest à York la semaine dernière et récent vainqueur de Yarmouth Invité idéal seront populaires pour continuer leur bonne forme ici, tandis que Richard Hughes court saturnales qui était finaliste à Lingfield.

Regardez chaque course d’Uttoxeter et Lingfield, en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 30 août.