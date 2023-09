Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Doncaster prêt pour Leger Classic avec Frankie Dettori prêt pour le dernier tour | Nouvelles des courses

C’est un affrontement à succès samedi alors que le Betfred St Leger s’annonce comme un renouveau épique à Doncaster, en direct sur Sky Sports Racing.

3.35 Doncaster – Dettori joue dans la finale Léger

Il y a un certain nombre de titres potentiels à l’affiche puisque neuf seront affichés pour la dernière Classique de la saison, le Betfred St Léger (3:35).

Frankie Dettori roulera Arrêter lors de son dernier Léger, après avoir pris la décision à la onzième heure de faire passer le fils au-dessus de Frankel devant le favori d’avant-poste Grégory.

Frankie Dettori célèbre sa célèbre descente en vol après le succès de Gregory dans le Queen’s Vase





Les deux coureurs sont entraînés par John et Thady Gosden, ce dernier étant vainqueur de Royal Ascot sous Dettori, qui sera désormais monté par Kieran Shoemark.

Aidan O’Brien en court quatre avec Ryan Moore choisissant de rouler Continutandis que The King et The Queen viseront un premier gagnant classique avec Héros du désert.

Il a remporté les King George V Stakes à Royal Ascot et Tom Marquand reprend le flambeau.

15h00 Doncaster – Spycatcher pourrait continuer son parcours solide

Le Enjeux du parc Groupe 2 (15h00) a l’air génial avec un peloton de six de première classe et un Espionneur pourrait fournir à l’équipe en forme de Karl Burke un autre gagnant.

Il monte jusqu’à 2 000 mètres après un gros parcours dans le Prix Maurice de Gheest – un parcours similaire pourrait bien suffire ici.

Les formés par John & Thady Gosden Public a progressé tout au long de la saison en remportant les Criterion Stakes en juillet et a réalisé un meilleur effort en carrière, tandis que Sandrine a beaucoup de classe en arrière pour l’équipe d’Andrew Balding.

2.25 Doncaster – Portland ultra-compétitif comme toujours

Plus tôt sur la carte, le Handicap de Betfred Portland (2:25) Il faudra un certain temps de résolution avec un champ complet de 22 positions à afficher sur les cinq stades volants.

Michael Appleby Annaf a exercé son métier au sein d’une société du groupe – il s’agit d’un recul dans la classe mais en conséquence, il sera en tête des poids sous Rossa Ryan.

Appelez-moi gingembre a connu un regain de forme en gagnant à Chester avant de remporter une manche compétitive à Ascot la dernière fois et de tenter le triplé avec une marque plus élevée de 4 livres, tandis que le vainqueur de Wolverhampton de George Baker L’obtenir et le Michael Wigham formé Lien intrinsèque attirent également le regard.

