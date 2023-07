Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Doddie’s Impact, le héros de Brocklesby, revient à Lingfield | Nouvelles de la course

L’Impact de Doddie revient pour la première fois depuis sa victoire lors du lever de rideau des Brocklesby Stakes à Lingfield mercredi, en direct sur Sky Sports Racing.

4.00 Lingfield – L’Impact de Doddie progresse dans le voyage

Vous ne voyez généralement pas le vainqueur des Brocklesby Stakes avoir un si grand écart entre la première et la deuxième manche, mais c’est le cas avec L’impact de Doddie dans le En mémoire de Sir Ian Pamphilon Restricted Novice Stakes (4:00).

Le garçon de deux ans n’a pas été vu depuis ses débuts à Doncaster et s’intensifie maintenant en voyage avec un nouvel entraîneur à Clive Cox et Pat Dobbs prenant le relais en selle.

Il n’est cependant pas le seul gagnant dans ce domaine, avec David Loughnane professeur chatouiller de retour après le succès de Brighton et Le Bon Biscuit a fait mouche la dernière fois à Leicester.

Doddie’s Impact et Billy Loughnane remportent les Brocklesby Stakes à Doncaster





2.50 Yarmouth – Le coureur de Burke demande une pénalité d’épaule

Le British Stallion Studs EBF Fillies’ Restricted Novice Stakes (2:50) est tout aussi intrigant, avec certains entraîneurs et gagnants de renom qui cherchent à donner un penalty à de bons rivaux.

Harvanna a gagné à la deuxième tentative pour l’équipe Karl Burke à York, mais devra être assez intelligent pour donner une pénalité de 7 livres avec Clifford Lee prenant le relais.

Parmi les challengers, Whoop Whoop reste dans les manches novices pour Ralph Beckett et King Power malgré une note de 77 avec un trio de bonnes courses à son nom – Rossa Ryan est en selle.

8.10 Bath – Handicap délicat avec le concurrent de Charlton

L’action du soir vient de Bath et de la Handicap de conception et de construction de Blackmore (8:10) est une énigme très délicate à résoudre.

Harry et Roger Charlton courent Alice Knyvet qui était un favori battu lors de la dernière fois à Haydock et maintenant ils se sont tournés vers une capuche et une languette afin de trouver de nouvelles améliorations.

Craquage gagné pour Clive Cox à Leicester le mois dernier et devrait bien se passer à nouveau, tandis que l’équipe de George Boughey obtient les services de Billy Loughnane qui roule Magnifique comme toujours.

Regardez Lingfield, Yarmouth et Bath sur Sky Sports Racing le mercredi 12 juillet.