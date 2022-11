Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: des stars potentielles se rendent à Chepstow pour Paul Nicholls, Dan Skelton et Harry Fry | Nouvelles de la course

L’action de saut bat son plein et les poids lourds de la chasse nationale Paul Nicholls, Dan Skelton et Harry Fry ont tous des coureurs sur une carte intrigante de Chepstow.

2.52 Chepstow – Calico s’aligne pour le deuxième départ de la poursuite

de Dan Skelton Calicot a terminé troisième à Hereford lors de ses débuts en chasse et pourrait bien gagner deux places lors de la deuxième tentative à Chepstow à 14h52.

Le joueur de six ans a été finaliste à Cheltenham le mois dernier et a une belle note de 130 avec laquelle travailler – Harry Skelton prend le relais.

No Risk Des Flos semble intéressant pour Olly Murphy et Sean Bowen lors de sa première course sur les clôtures, tandis que Dibble Decker et Datsalrightgino méritent tous deux d’être notés, en particulier ce dernier pour l’équipe en forme de Jamie Snowden.

1.52 Chepstow – Wilson cherche à se rattraper

Perspective novice passionnante Sergent Wilson n’a pas duré longtemps lors de ses débuts en haies lorsqu’il a bousculé et renversé Daryl Jacob à Bangor – le jockey garde la course dans ce qui ressemble à un premier obstacle tout aussi compétitif (13h52).

Tahmuras est à noter du chantier Paul Nicholls, avec Harry Cobden prenant le relais du garçon de cinq ans qui a remporté un pare-chocs Wincanton en mars.

Out Of Office est un achat de 160 000 £ et fait ses débuts en haies pour le chantier Evan Williams – il est un autre à noter avec Adam Wedge à bord.

2.22 Chepstow – De gros chantiers s’affrontent dans le premier obstacle

Pointeur gagnant Hot Rod Lincoln est l’un des nombreux espoirs qui font leurs débuts en haies dans un excellent premier obstacle à 14h22 pour l’équipe Harry Fry.

Knowsley Road a déjà remporté un pare-chocs sur cette piste et pourrait bien être populaire pour l’équipe Nicholls, les Skeltons envoyant Mount Tempest pour Highclere après un quatrième dans un pare-chocs Warwick.

Nicholls dirige également De Wanted Warrior avec Bryony Frost en selle, avec Imperial Storm cherchant à faire mieux qu’une seconde à Market Rasen pour Paddy Brennan et Fergal O’Brien.

Regardez toutes les courses de Chepstow en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 2 novembre.