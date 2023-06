Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: des stars en amélioration s’apprêtent à affronter un handicap de trois ans à Doncaster | Nouvelles de la course

De nombreux entraîneurs poids lourds se rendent à Town Moor samedi pour une action compétitive à Doncaster, en direct sur Sky Sports Racing.

4:00 Doncaster – Dernier affrontement entre les vainqueurs

La fonctionnalité Handicap CMT Ltd pour le 60e anniversaire de Chris Shaw (4:00) a neuf coureurs mais ça s’annonce diablement délicat à résoudre.

La cour de Sir Mark Prescott est en forme de vol et il dirige le chercheur de triplé Vraie légende qui s’est amélioré pour une étape dans le voyage, mais c’est en quelque sorte sa tâche la plus difficile.

Struth, Légende du prospect et Saint George tous gagnés la dernière fois et chacun d’eux devra respecter les grands chantiers, tandis que celui d’Hugo Palmer Chronographe a placé sur les quatre départs à ce jour.

3:30 Hexham – Des rivaux en forme se lancent dans une poursuite solide

Le Château de Langley, une chasse exceptionnelle aux handicapés dans un petit hôtel (3:30) n’a peut-être que six coureurs mais c’est un peloton de qualité qui va poster.

George et Jonathan Bewley se combinent avec Les lumières sont vertes, qui a gagné la semaine dernière sur le parcours et la distance – et est probablement le favori.

Mais Ballynagran doit également être pris en compte après la victoire sur cette piste le mois dernier avec Henry Brooke en selle, tandis que Pas de regrets était deuxième lorsqu’il était favori et battu par les Lights Are Green susmentionnés.

6:40 Lingfield – Mariamne tente de défier le penalty

À Lingfield, le Sky Sports Racing Sky 415 Enjeux novices restreints pour pouliches (6:40) verra Mariamne chercher à défier une pénalité pour l’équipe James Ferguson.

Bien qu’elle ait semblé verte au deuxième départ, elle en a montré assez pour gagner par un peu moins d’une longueur, bien qu’elle doive peut-être s’améliorer pour donner le poids ici.

Amo Racing est représenté ici par Merci mais, non merciqui a terminé deuxième dans une jeune fille d’Ascot d’apparence décente à ses débuts – Callum Shepherd prend la place de Kevin Stott.

Autres à noter

21:16 Woodbine – Adaay In Asia, vainqueur de la Shergar Cup, court pour Clément

22:12 Belmont – Silver Knott opte pour Appleby en G2

Regardez Hexham, Lingfield et Doncaster sur Sky Sports Racing le samedi 3 juin.