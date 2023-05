Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: des novices intrigants à Bath aux côtés du saut de Worcester | Nouvelles de la course

Clive Cox pourrait en avoir un bon dans Succession, âgé de deux ans, et fait la une d’une chaude chaleur novice à Bath cet après-midi, en direct sur Sky Sports Racing.

2.50 Bath – La succession pourrait décrocher une deuxième victoire

Le Enjeux des novices en transport rapide (2:50) semble une chance décente pour le vainqueur du parcours de Clive Cox Succession pour en faire deux victoires en trois départs, mais devra concéder une pénalité dans le processus.

de Richard Hannon Mashadi pourrait bien prendre un peu de temps, après avoir terminé deuxième dans des courses novices de qualité à Newmarket et à York, ce qui ressemble à une légère amélioration de la note pour l’équipe Amo Racing.

Parmi les autres, Archie Watson Le Liégeois attire l’attention en tant que propre frère du sprinteur vedette du groupe 1 The Tin Man – il pourrait bien faire ses débuts.

3.25 Bath – Coup De Force prend une baisse de classe significative

de Stuart Kittow coup de force prendra sûrement quelques arrêts dans le FG Bond du handicap des pouliches de Marshfield (3:25) avec une grosse baisse de classe en sa faveur.

Le joueur de quatre ans n’a été battu que de justesse dans une manche de classe 3 à Goodwood plus tôt ce mois-ci et tombe maintenant directement dans la compagnie de classe 5.

Elle affronte quelques gagnants de la dernière fois dans Quatre Adaay et Redredrobin tandis qu’Eve Johnson Houghton laisse tomber Granary Queen en voyage et restera sans aucun doute sur d’anciens rivaux battus.

6.10 Worcester – Balko Saint pourrait décrocher sa première victoire en chasse

Le saut du soir vient de Worcester et le Addisonrees Planning Consultancy Handicap Chase (6:10) donne Sainte Balko une chance pour un premier succès sur les obstacles.

La charge de Jane Williams était une bonne deuxième à Kempton la dernière fois et un retour à cette forme le verra sûrement se rapprocher dans ce qui semble être une course plus faible sur le papier.

de Joe Tizzard Kauto le roi est peut-être le principal rival, ayant remporté cette course en 2022 mais aura besoin d’un regain de forme.

Regardez Bath et Worcester sur Sky Sports Racing le vendredi 26 mai.