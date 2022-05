Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Dermot Weld, vainqueur de la classique, envoie Search For A Song à ParisLongchamp pour le groupe deux | Nouvelles de la course

Deux courses du groupe 2 dans la capitale française complètent une excellente journée d’action britannique jeudi, en direct sur Sky Sports Racing.

Le Groupe 2 Prix Vicomtesse Vigier (7h45) voit Search For A Song revenir d’une course décevante derrière Stradivarius dans la Yorkshire Cup pour l’équipe irlandaise Dermot Weld, vainqueur des 1000 Guinées.

Le vainqueur de 2021, Skazino, s’aligne également, après avoir lutté dans la société du groupe trois lors de la réapparition saisonnière, mais devrait s’améliorer pour cette course.

Search For A Song en action la saison dernière





Call The Wind, lauréat du Prix Du Cadran 2018, côtoie The Good Man, Joie De Soir et Love Child.

L’autre Groupe Deux sur la carte, le Prix ​​Hocquart (5:56)présente Selwan et L’Astronome qui sont en tête d’un peloton de cinq pour une classe de trois ans.

Johnny Murtagh envoie une paire de coureurs à ParisLongchamp pour le Listed Prix de Montretout (7h15)avec Raadobarg et Baradar pour l’équipe Amo Racing.

Rhythm N Rock, quatre ans, de John Butler, a également remporté deux de ses trois départs à ce jour, dont un bon événement novice à Kempton en mars.

Appleby et Gosden s’affrontent à Yarmouth

Les entraîneurs poids lourds Charlie Appleby et John & Thady Gosden ont tendance à envoyer un bon cheval à cet événement novice particulier, et le renouvellement de cet après-midi n’est pas différent.

Le gestionnaire de Godolphin libère à la fois Naval Power et One Nation dans le Étalons britanniques EBF Novice Stakes (1:30)vainqueur de la course en 2019 et 2021 avec Boccace et vainqueur de Listed New Science.

L’équipe Gosden a envoyé Reach For The Moon, un ancien concurrent du Derby, dans cette course l’année dernière, et cette fois-ci, il a fait ses débuts avec le poulain Alzahir de Sea The Stars, avec Frankie Dettori en selle.

Ailleurs à Yarmouth, la reine a deux coureurs dans le Maiden Stakes de Quinnbet.com (2:00)avec Naval College (Sir Michael Stoute) et General Idea (William Haggas) en quête d’un premier succès dans une course compétitive de trois ans.

Des indices Royal Ascot sur les cartes ?

A Ripon, Forest Falcon, Bollin Jean et Heights Of Abraham s’affrontent dans un renouvellement très compétitif du Handicap cathédrale de Ripon (2h50)mais ce n’est sans doute pas la course la plus intrigante de la carte.

Le Stallion Studs britanniques EBF Fillies’ Novice Stakes (1:20) verra Lady Bullet d’Alice Haynes chercher à assurer une course à Royal Ascot avec une deuxième victoire en autant de départs sous Kieran O’Neill.

La Twilight Lady redescend en grade et pourrait être le plus grand danger pour l’équipe de Roger Fell, après avoir terminé sur le terrain en grade Listed à York la dernière fois.

L’espoir brillant Shining Blue opte pour Godolphin

Et un vainqueur très impressionnant à ses débuts à Leicester, Shining Blue, tentera de garder son record d’invincibilité intact pour Saeed Bin Suroor et Stefano Cherci dans le ESoirée Racing Again mercredi 1er juin Novice Stakes (3h50).

Wood Ditton troisième Kiteflyer obtient une pierre du cheval Godolphin, après avoir gagné à Chepstow avec style la dernière fois pour The Queen.

Regardez toutes les courses de Yarmouth, Ripon et ParisLongchamp en direct uniquement sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) le jeudi 26 mai.