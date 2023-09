Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : David Pipe et Alan King parmi les entraîneurs stars de Fontwell ! | Nouvelles des courses

Trois rendez-vous à suivre sur Sky Sports Racing vendredi avec Alan King et David Pipe parmi les entraîneurs pour envoyer des coureurs à Fontwell.

3.38 Fontwell – Oubliez le chemin parcouru pour l’équipe d’Edwardstone

La fonctionnalité Vickers.Bet soutient fièrement le British Racing Handicap Hurdle (3:38) pourrait bien être à la merci de Oubliez le chemin pour Tom Cannon et Alan King.

Le joueur de six ans n’affronte que quatre rivaux et a gagné à la neuvième tentative la dernière fois à Worcester – il pourrait enchaîner sur une marque plus élevée de 5 livres.

Nibras Or est le plus susceptible de défier le favori, après avoir bien couru lors des trois départs cette année pour l’équipe David Pipe tandis que Thibault peut s’améliorer pour une course sur le plat le mois dernier.

18h00 Wolverhampton – Des rivaux en forme s’affrontent par tous les temps

À Dunstall Park, le Conseils gratuits quotidiens sur attheraces.com Handicap (6h00) présente deux gagnants de la dernière fois dans Victorien et Commerçant.

La charge de Brian Ellison a pris un handicap similaire la dernière fois et devrait bien se passer sous Ben Robinson, tandis que David Simcock dirige Tradesman – il gagne 9 livres après un succès choc à Chelmsford la dernière fois.

Parmi les autres, celui de Sylvester Kirk Ambiance douce mérite d’être noté à distance alors qu’il cherche un premier succès professionnel.

5.15 Ffos Las – Murphy et Marquand à la poursuite du succès à Ffos Las

Oisin Murphy et Tom Marquand roulent tous deux dans le Prostate Cymru Swansea Building Society Nursery Handicap (5:15) à Ffos Las et je cherche à avoir de bonnes chances.

Murphy monte Défier les ordres pour Archie Watson et Middleham Park Racing ayant terminé quatrième la dernière fois, mais le chantier a remporté cette course en 2019 et 2021.

Koji est la monture de Marquand, qui semble régresser après des débuts prometteurs et devra donc s’améliorer pour l’équipe Harry & Roger Charlton.

Comte Palatin s’est amélioré pour terminer juste deuxième à Newbury lors de sa dernière sortie – il abandonne la classe pour Sean Levey et Brian Meehan et devrait bien se passer.

Regardez toutes les courses de Fontwell, Wolverhampton et Ffos Las sur Sky Sports Racing le vendredi 1er septembre.