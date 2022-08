Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Dakota Gold propose de suivre le chemin du demi-frère à Ripon | Nouvelles de la course

Deux jours après le formidable succès répété de son demi-frère Commanche Falls dans la Stewards ‘Cup, Dakota Gold cherchera à réussir un tour similaire lors de l’événement Ripon, en direct sur Sky Sports Racing.

3:25 Ripon – Dakota vise l’or à Ripon

Vainqueur à 14 reprises, Dakota Gold, huit ans, semble être un grand favori pour suivre les exploits de son demi-frère lors du long sprint à Goodwood samedi.

Le sprinteur formé par Michael Dods court dans le Wilmot-Smith Memorial Handicap (3:25), après avoir couru l’une de ses meilleures courses ces derniers temps la dernière fois en terminant une bonne deuxième de la Gosforth Park Cup à Newcastle.

Parmi les adversaires intéressants, citons Aleezdancer et My Litte Tip, trois ans, ainsi que Hyperfocus, qui a terminé quatrième dans un handicap compétitif à York lors de son dernier départ.

6.25 Windsor – La série Sprint atteint une conclusion dramatique

Après une foule de qualifications, ce soir voit la conclusion du handicap final de la série Fitzdares Sprint (6:25), avec un excellent prix gagnant d’un peu moins de 40 000 £.

En conséquence, la course a attiré un peloton de 16 concurrents, Lequinto étant peut-être favori alors qu’il poursuit un triplé pour l’équipe Tony Carroll.

Aramis Gray est un rival probable pour l’équipe Rae Guest, qui a remporté cette course en 2019 tandis que Get It et Danzeno ont beaucoup de classe arrière sur laquelle s’appuyer.

7.00 Windsor – Stoute envoie un débutant intéressant avec un handicap

Une vague intrigante de neuf coureurs pour les enfants de trois ans suit l’événement, avec Sir Michael Stoute choisissant de diriger Lebsayer pour ses débuts avec handicap, avec le coureur vainqueur du Derby Richard Kingscote en selle.

Il semble susceptible de diriger le marché, mais fait face à de nombreuses oppositions non exposées, y compris deux vainqueurs de la dernière fois à Elena’s Gift et Fearless Bay.

Un autre améliorateur potentiel est Yarralumla pour The Queen, bien qu’il ait semblé un peu décevant lors des récents départs pour l’équipe Clive Cox.

Cartes de course du lundi I Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Ripon et Windsor en direct sur Sky Sports Racing le lundi 1er août.