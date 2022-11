Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Crystal Glory fait la une de la poursuite chic des novices de Hexham pour Nicky Richards | Nouvelles de la course

Avec une forme intelligente derrière Gelino Bello et Hillcrest, Nicky Richards espère que Crystal Glory pourra faire ses débuts gagnants à Hexham, en direct sur Sky Sports Racing.

12:53 Hexham – Crystal Glory affronte des rivaux décents lors de ses débuts en chasse

Crystal Glory a l’air d’un stayer à suivre et fait ses débuts en chasse pour l’équipe de Nicky Richards à Hexham dans le Weatherbys nhstallions.co.uk Chasse aux novices (12:53) sous Sean Quinlan.

Après avoir terminé derrière Hillcrest et plus tard Gelino Bello dans la compagnie de première année, le joueur de six ans devrait être un peu battu, mais fait face à des rivaux en forme.

Mossy Fen fait ses débuts pour Laura Morgan et obtient les services de Brian Hughes, tandis que Rapid Flight a remporté quatre victoires consécutives pour James Moffatt avant un renversement de Kelso.

1.23 Hexham – L’équipe de Snowden cherche à défier le penalty

You Wear It Well avait l’air d’une jument digne d’être suivie lors de sa victoire facile à Worcester le mois dernier et tentera de défier une pénalité dans le British Stallion Studs EBF “National Hunt” Novices’ Hurdle (1:23).

L’enfant de cinq ans de Jamie Snowden affrontera neuf rivaux, dont Perculator, qui a réussi un pare-chocs décent à Carlisle pour l’équipe Mark Walford.

Serious Mickey a gagné un point et devra également être pris au sérieux pour l’équipe de Nicky Richards.

2.38 Southwell – Action de qualité par tous les temps avec fonction de sprint

UN Handicap de sprint de 20 000 £ (2:38) est le long métrage sur une bonne carte à Southwell, avec Came From The Dark d’Ed Walker un concurrent de premier plan.

Il ne fera que sa deuxième course en compagnie de handicap et subira quelques coups, bien que Alligator Alley de David O’Meara doive figurer sur la liste restreinte.

Vainqueur il y a deux départs, il a peut-être été un peu malchanceux à Haydock la dernière fois et devrait figurer aux côtés des vainqueurs de parcours et de distance Fine Wine et Digital.

Cartes de course du mercredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Hexham et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 16 novembre.