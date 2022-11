Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Constitution Hill et L’Homme Presse s’apprêtent à illuminer Newcastle le Fighting Fifth day | Nouvelles de la course

Les téléspectateurs de Sky Sports Racing sont attendus pour un régal festif tôt samedi alors que les superstars Constitution Hill, Epatante et L’Homme Press se dirigent tous vers Newcastle, avec Bangor-On-Dee et Doncaster les actes de soutien lors d’un après-midi rempli d’action.

2.10 Newcastle – Constitution Hill figure dans Fighting Fifth cinq étoiles

Le cheval de saut le plus excitant de Grande-Bretagne revient avec Colline de la Constitution dirige un groupe de cinq pour la première année Betfair Fighting Fifth Hurdle (2.10).

L’enfant de cinq ans de Nicky Henderson commence la saison invaincu sur les haies et sort d’une compagnie novice pour la première fois.

Coté 170, il sera d’un ordre chaleureux pour décrocher confortablement le butin sous Nico de Boinville.

Son principal danger pourrait bien être son compagnon d’écurie Épatanteavec l’enchère de huit ans pour une troisième victoire consécutive dans cette course et Aidan Coleman prendra à nouveau le relais.

Pas si somnolent à mort avec Epatante dans cette course la saison dernière et espère causer la surprise à Hughie Morrison.

L’Oscar de Tommy (Ann Hamilton) et Voix du Rêve (Iain Jardine) complète le champ.

L’entraîneur Nicky Henderson admet qu’il n’est «pas idéal» de diriger à la fois Constitution Hill et Epatante lors du Betfair Fighting Fifth Hurdle de samedi à Newcastle, mais estime qu’il n’a pas eu le choix



3.25 Newcastle – L’Homme Presse affronte huit en répétition

L’Homme Presse est le nom star parmi neuf déclarations pour le Betfair Exchange Rehearsal Handicap Chase (3.25).

Venetia Williams, sept ans, a sauté Ascot le week-end dernier et dirigera les poids et le marché pour ce premier handicap sur trois miles.

Il a remporté cinq de ses six départs sur des obstacles et fait sa réapparition après 232 jours d’arrêt.

Les formés par Harriet Graham et Gary Rutherford Oui, c’est vrai a pris cette course l’année dernière et tentera de suivre une marque plus élevée de 6 livres.

En surmultiplication est un autre à noter s’étant considérablement amélioré pour les clôtures et les offres pour un quintuple pour Mark Walford et Jamie Hamilton.

Image:

L’Homme Presse bondit vers la victoire dans la Brown Advisory Novices’ Chase





12.53 Bangor-on-Dee – Barrichello et Harper’s Brook contestent un fort handicap

La Excel signe la chasse aux handicaps limités des novices (12.53) ressemble à un concours trappy avec six rubriques à publier, y compris le gagnant du cours Barrichello.

Le six ans de Donald McCain a été vainqueur de Listed sur les haies et a fait de bons débuts en chasse lorsqu’il était troisième à Uttoxeter le mois dernier.

Le ruisseau Harper représente Ben Pauling et Kielan Woods en forme et arrive après avoir fait un début agréable dans sa carrière de chasse lorsqu’il est deuxième, devant la réopposition Ubetyaà Carlisle il y a 27 jours.

Monsieur Psycho revient de 741 jours hors piste pour Paul Nicholls, tandis que Romance sauvage (Dan Skelton) et La magie du blackjack (Anthony Honeyball) complète le line-up.

