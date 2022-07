Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Chindit de Richard Hannon prêt à sortir Ascot Summer Mile | Nouvelles de la course

L’excellente carte Summer Mile d’Ascot ainsi que les courses internationales du groupe 1 de Belmont font la une d’un grand samedi d’action sur Sky Sports Racing.

3:35 Ascot – Pas de Baaeed, pas de problème pour Chindit ?

La course vedette sur la première carte du samedi d’Ascot depuis la réunion royale, le Groupe 2 Fred Cowley MBE Memorial Summer Mile (3:35) a attiré un bon field de sept, avec Richard Hannon’s Chindit devrait prendre la tête du marché.

Le joueur de quatre ans a démarré sa saison du bon pied avec un succès sans heurts dans le Doncaster Mile, avant de terminer respectivement troisième et quatrième dans le Lockinge et le Queen Anne, derrière le brillant Baaeed invaincu.

Image:

William Buick sur Modern News remporte la Spring Cup à Newbury





Sans Baaeed à craindre ici, le poulain de Hannon devrait prendre tous les coups, bien qu’il n’ait pas grand-chose en main sur les notes du reste du peloton.

Vainqueur de la Spring Cup Nouvelles modernes assume à nouveau Mon Obéronavec ce dernier qui est rentré chez lui pour décrocher les Listed Midsummer Stakes à Windsor le mois dernier par une tête – Hollie Doyle est une réservation de jockey accrocheuse sur le cheval Godolphin.

D’autres à noter incluent Mutasaabeq pour l’équipe Shadwell, qui s’est classée au niveau des Groupes Deux et Trois cette saison, et Tactique pour la reine, qui a bien couru dans les Buckingham Palace Stakes à Royal Ascot.

3:43 Chester – Laneqash cherche à décrocher une deuxième victoire

L’équipe Shadwell a également une excellente chance de prendre une autre grande course sur le Roodee, avec Laneqash un favori probable à court terme pour le Plaque de ville classée (3:43) à Chester pour l’équipe Roger Varian.

Il n’a pas semblé trop simple en huit départs en carrière, n’ayant pas réussi à gagner depuis un premier succès à Ascot.

Cette saison, il a été un bon deuxième battu au nez par Pogo au niveau du groupe trois, mais a été une amère déception en terminant dernier des six favoris à Newmarket le mois dernier.

Les alternatives dans la course incluent Oscule pour l’équipe George Boughey, après avoir remporté une course Listed à Carlisle plus tôt cette saison, et Gris brumeux pour Tom Dascombe, qui n’a pas encore de vainqueur dans sa nouvelle base de Lambourn.

10:12 Belmont – Dettori emmène Appleby à Derby

Après une défaite choc sur Inspiral hier dans les Falmouth Stakes, Frankie Dettori se dirige vers les États-Unis pour une paire de gros manèges pour Charlie Appleby dans les Belmont Oaks et Derby.

Les deux courses sont au cours du voyage de dix stades sur le site de New York, avec Aidan O’Brien réalisant un doublé remarquable l’année dernière avec Santa Barbara et le Bolshoi Ballet respectivement.

Image:

Stone Age s’éloigne bien de Glory Daze pour remporter facilement le Derby de Leopardstown





Cette fois-ci, il court le favori unique du Derby d’Epsom Âge de pierre dans le Derby, avec Ryan Moore en selle. Moore fait également le tour Salle de concertaprès avoir terminé quatrième des Epsom Oaks et des Pretty Polly Stakes.

Dettori succède à William Buick sur Oaks également couru Avec La Clair de lune aussi bien que Fierté des nationsqui a terminé huitième du Derby.

Cartes de course du samedi I Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses d’Ascot, Chester et Belmont Park, en direct sur Sky Sports Racing le samedi 9 juillet.