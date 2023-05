Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Chester May Festival commence avec les prétendants de Derby et Oaks à l’affiche mercredi | Nouvelles de la course

Le Boodles May Festival à Chester est de retour en force alors que les prétendants à Derby et Oaks sont mis à l’épreuve mercredi, tous en direct sur Sky Sports Racing.

2.40 Cheshire Oaks – Savethelastdance, favori d’Epsom, affronte huit rivaux

Neuf vont au poste dans un renouvellement fascinant de la Solutions numériques Weatherbys Cheshire Oaks (2.40) et le terrain est dirigé par le favori d’Epsom Oaks Savethelastdance qui a été vue pour la dernière fois en train de gagner un maiden à Leopardstown lors de son deuxième départ en carrière.

Ce sera le premier test sérieux que lui confiera l’entraîneur Aidan O’Brien, mais la fille de Galileo est clairement tenue en haute estime.

Son principal rival sur le papier est Ralph Beckett Infusion de Luckin qui fera sa première apparition depuis qu’elle a terminé deuxième des Silver Tankard Stakes Listed à Pontefract derrière Local Dynasty de Charlie Appleby.

L’une avec la forme physique de course de son côté est Voila la porte qui s’est lancé dans un handicap de classe trois à Doncaster la dernière fois et a gagné une chance lors d’une course comme celle-ci.

Fraîchement sorti du vainqueur des 1000 Guinées, l’ancien champion jockey Oisin Murphy est réservé sur le buteur de Nottingham de Freddie et Martyn Meade Ashtanga.

L’entraîneur Freddie Meade est ravi d’avoir obtenu les services du cavalier vainqueur de 1000 Guinées Oisin Murphy pour Ashtanga lors des Cheshire Oaks de Chester mercredi



3.15 Chester Vase – Arrest et Adelaide River s’affrontent dans le Derby Trial

O’Brien a sellé 10 des 15 derniers vainqueurs du Boodles Chester Vase Enjeux (3.15) et le maître de Ballydoyle envoie Rivière Adélaïde au Roodee dans le but de gagner à nouveau la course.

Le fils de l’Australie a été vu pour la dernière fois en octobre en train de terminer derrière le Dubai Mile à Saint-Cloud dans le Group One Criterium de Saint-Cloud.

Il était derrière le deuxième Arrêter ce jour-là et le concurrent de John et Thady Gosden devrait confirmer cette forme, ayant été confortablement en avance sur son rival en France.

Après avoir décroché les 2000 Guinées samedi, Frankie Dettori espère poursuivre sa tournée d’adieu avec une victoire du Groupe 3 ici, en affrontant Ryan Moore sur Adelaide River.

de Michael Bell Duc d’Oxford est un coureur intrigant ayant commencé sa carrière invaincu en deux départs sur la surface tout temps à Chelmsford et Wolverhampton.

Le hongre costaud n’est pas en mesure de courir dans le Derby, mais il est intéressant de voir que les relations sont impatientes de tester son courage contre ces stars potentielles.

Valet galactique (Andrew Balding) et Hadrien (Charlie Johnston) complète le peloton de cinq coureurs.

Michael Owen a admis qu’il avait de grandes ambitions aux côtés d’Hugo Palmer avant le Chester May Festival, en direct sur Sky Sports Racing



1.30 Chester – Bataille des Ziggy’s en ouverture du Festival

Le Boodles May Festival démarre avec une chance pour une future star d’émerger dans le CAA Stellar Lily Agnes Conditions Enjeux (1.30).

Les propriétaires Middleham Park Racing sont doublement représentés avec Alice Haynes Le rêve de Ziggy – un gagnant à Doncaster lors de ses débuts le mois dernier – et le formé par Richard Hannon Le Phénix de Ziggyqui a raté le coup lors de la deuxième tentative à Ripon.

Michael Owen vise toujours les gagnants de Chester avec son équipe Manor House Stables, maintenant sous la garde de l’entraîneur Hugo Palmer, et ils en ont deux dans le concours avec le buteur de Musselburgh Balon D’or et débutant Tierney.

Regardez toutes les courses du Boodles May Festival à Chester, ainsi que les sauts de Fontwell, le tout en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 10 mai.