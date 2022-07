Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Charlie Appleby vise plus de succès à Ascot avec Cosmic Desert | Nouvelles de la course

La première carte d’Ascot depuis la réunion royale présente une multitude de prétendants à handicap intrigants, dont plusieurs de la cour brûlante de Charlie Appleby.

3:25 Ascot – Davies fait un tour de prune sur Cosmic Desert

Son coureur le plus intéressant est sans doute le Close Brothers Property Finance Handicap (3:25), avec l’apprenti vedette Harry Davies qui monte sur un hongre de trois ans. Désert cosmique.

Il a obtenu une note de 87 bien qu’il n’ait remporté aucune course en quatre départs, se classant dans deux courses novices, une jeune fille et la dernière fois un handicap de Newmarket avec Mickael Barzalona en selle.

La course a déjà été remportée par la star du groupe 1 Addeybb, et bien qu’aucune dans cette course n’atteigne ce niveau, le débutant handicapé d’Ed Walker bling Sur le Musique semble certainement en amélioration pour Lord Lloyd Webber.

4:36 Ascot – La génération classique devrait dominer le handicap

Six des huit derniers renouvellements du Handicap de Long Harbour Derek Lucie-Smith (4:36) sont allés à des enfants de trois ans et cela pourrait bien se passer de la même manière avec la moitié du champ faisant partie de la génération Classic.

Cela inclut probablement le favori Mer La Casparle fils invaincu de Simon et Ed Crisford de Sea The Stars qui s’aligne ici pour ses débuts avec handicap.

Dans l’opposition, un garçon de trois ans Premier souverain pourrait bien s’améliorer pour l’équipe de Charlie Appleby tandis que Saeed bin Suroor de Godolphin envoie également Grande réunionqui s’est imposé lors de ses deux dernières sorties.

Surrey Mist, de l’équipe George Baker, est l’autre trois ans sur le terrain.

Ailleurs sur une bonne carte d’Ascot, John et Thady Gosden’s Tir lointainfera ses débuts en pépinière après avoir déçu lors de la réunion royale dans le Windsor Castle Stakes à 2h15.

7:00 Chester – Box To Box offre pour donner plus de succès à l’équipe d’Owen

L’équipe Manor House Stables de Michael Owen a tendance à cibler la piste locale Chester et ils pourraient bien avoir un autre gagnant sur le Roodee en Boîte À Boîte.

Le garçon de trois ans d’Hugo Palmer semble s’améliorer et appartient à une série d’anciens footballeurs anglais, dont Paul Scholes, Steve McManaman et Owen Hargreaves.

Il a gagné il y a quinze jours au même endroit, mais progresse considérablement en grade, affrontant Andrew Balding. Puissance du groupe unqui a terminé deuxième de cette course en 2021.

