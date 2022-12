Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Champion jockey Brian Hughes avec quatre bons tours à Newcastle | Nouvelles de la course

Brian Hughes s’en sort souvent bien à Newcastle et a quatre excellentes chances sur la carte à Gosforth Park cet après-midi, en direct sur Sky Sports Racing.

2.22 Newcastle – Champ petit mais sélect dans le handicap des novices

de Donald McCain Depuis le premier jour est un gagnant assez prolifique et pourrait fournir au champion jockey Brian Hughes un autre à son décompte dans le Chasse aux handicaps limités pour les novices de Living North Spring Fair (2:22).

Le joueur de six ans non exposé a gagné lors de ses débuts à la chasse à Ayr et sera un favori chaleureux pour revenir au poids maximum.

Miah Grace s’aligne pour l’équipe Jedd O’Keeffe sous les couleurs de Sam Spinner – elle a terminé deuxième d’une bonne Listed à Bangor la dernière fois.

Nero Rock et Dakota Moirette composent le peloton de quatre coureurs, les deux coureurs étant préférés sur le marché dans cet ordre.

1.17 Newcastle – Le dernier affrontement entre les vainqueurs

Henry Daly court Bretney dans ce renouvellement décent de la Course aux handicaps des magazines Living North (1:17).

Il est maintenant un vainqueur à deux reprises sur les clôtures après avoir gagné à Hereford le mois dernier – il sera sans aucun doute à surveiller avec le poids inférieur sous Richard Patrick.

Ladronne a remporté ses deux derniers pour Tjade Collier et devrait bien se passer après les victoires à Wetherby et Catterick.

12.12 Newcastle – Champ énorme en obstacle conditionnel

Vous n’obtenez pas trop de champs maximum sur les haies ces jours-ci, mais nous avons un ensemble complet de 18 coureurs alignés pour le Joyeux anniversaire Lana Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle (12:12).

C’est incroyablement ouvert avec toute une série de coureurs qui ont déçu ces derniers temps, bien que Jonjo O’Neill Requin bleu a gagné la dernière fois à Ffos Las et a une marque de 4 livres de plus, Jamie Brace prenant 6 livres.

N’importe lequel d’entre eux nécessitera un second regard, bien que Lone Star soit certainement l’un à considérer comme ayant été un favori battu la dernière fois pour l’équipe Philip Kirby.

Regardez toutes les courses de Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 8 décembre.