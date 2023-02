Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Champion jockey Brian Hughes à Newcastle pour cinq manèges mettant en vedette Richmond Lake | Nouvelles de la course

Le jockey champion Brian Hughes pourrait être dans un autre après-midi productif alors qu’il se rendra à Newcastle pour cinq sorties jeudi, tous en direct sur Sky Sports Racing à partir de 13 heures.

1.35 Newcastle – Richmond Lake affronte le héros du triplé Arthur’s Quay

Le concours de longs métrages à Gosforth Park, le quinnbet.com Chase à handicap limité pour novices (1.35), arrive tôt sur la carte et présente deux chasseurs novices particulièrement excitants parmi un trio de coureurs.

Lac Richmond arbore les célèbres couleurs Exors Of The Late Trevor Hemmings et cherche une deuxième victoire sur les clôtures pour Donald McCain et Hughes.

Le joueur de sept ans a décollé lors de la deuxième tentative à Wetherby le mois dernier et porte le poids supérieur d’une marque de 134 ici.

La propriété de JP McManus Quai d’Arthur enchérit pour un quadruple, ayant pris son temps pour marquer par-dessus les clôtures [13 starts to be precise] mais pourrait avoir besoin d’un record en carrière pour battre Richmond Lake.

Patrick Neville a été en pleine forme ces derniers temps, décrochant un triplé à Catterick lundi, et complète le peloton avec Fusain.

Les manèges de Brian Hughes à Newcastle jeudi 1.35 – Lac Richmond (Donald McCain) 2.10 – Royal Moghol (Donald McCain) 2.45 – Lac Takapuna (James Ewart) 3.20 – Fiad (Chris Grant) 3.55 – Vers volants (David Dennis)

3.20 Newcastle – Trois derniers gagnants se rencontrent dans un concours compétitif

Un quart du peloton de 12 coureurs pour le quinnbet.com Mares’ Handicap Hurdle (3.20) ont été victorieux lors de leur dernière sortie, avec Philip Kirby’s étoile solitaire impressionnant à Ayr.

Elle est également une gagnante du parcours de la carte du Boxing Day, mais c’était au-dessus de ses deux milles et demi préférés et elle augmente maintenant le voyage à un peu moins de trois milles.

Il n’y a aucun problème d’endurance pour Rose Dobbin Aazza après sa victoire en 20 longueurs à Doncaster le mois dernier, alors qu’à 10 ans On y va est une interprète constante pour Gillian Boanas.

Gris sympathique Ange atomique semblait apprécier les conditions extrêmement difficiles à Catterick le mois dernier avant de terminer une vaillante quatrième fin janvier.

2.45 Newcastle – Hughes de retour à bord de son ancien favori

Au grand âge de 12 ans, Lac Takapuna a prouvé qu’il en avait encore beaucoup dans son réservoir lorsqu’il a marqué à Ayr au début du mois sous Hughes.

Il remonte à bord du vétéran de James Ewart alors qu’ils affrontent neuf rivaux dans le quinnbet.com Handicap Chase (2.45).

Quidini est un débutant de chasse pour Oliver Greenall et Josh Guerriero. Le joueur de six ans, peu couru, n’a pas encore mis la tête en avant dans deux pare-chocs et deux départs sur des haies, mais s’est montré suffisamment prometteur pour intéresser.

de Sue Smith Treshnish est un vainqueur de parcours et de distance depuis décembre 2018 et a bien couru lors de ses trois premiers départs cette saison avant quelques efforts décevants les deux dernières fois.

