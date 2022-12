Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Camprond et Metier s’alignent dans un excellent handicap Lingfield | Nouvelles de la course

Lingfield occupe le devant de la scène cet après-midi et de nombreux grands noms sont présentés alors que nous nous préparons à un festin festif d’action, en direct sur Sky Sports Racing.

3.00 Lingfield – Les gagnants de la guerre perse et du Winter Million s’affrontent

C’est un tarif du lundi de haute qualité à Lingfield, avec Camprond, vainqueur du Hurdle des novices de la guerre perse de la saison dernière, et Metier, vainqueur de la première année, qui s’affrontent dans le Suivez @AtTheRaces sur Twitter Handicap Hurdle (3:00).

Metier a remporté le handicap de 100 000 £ sur ce site sur la carte Winter Million l’année dernière, et bien qu’il ne s’agisse que d’une manche de 25 000 £, il doit avoir toutes ses chances.

Cela étant dit, Gary Moore l’a remporté avec un enfant de quatre ans l’année dernière et dirige le Teddy Blue non exposé, qui était un troisième décent derrière la première rue de Nicky Henderson dans un Newbury Grade Three la dernière fois.

2.00 Lingfield – Concours d’entraîneurs poids lourds hot maiden

Le manque de courses d’obstacles la semaine dernière signifie que nous avons des champs exceptionnels à Lingfield, avec 16 alignés pour le At The Races App Expert Tips Maiden Hurdle (2:00).

Plusieurs dans ce domaine ont des chances de tête, avec Dan Skelton exécutant Holy Joe Smoke, Philip Hobbs envoie Hold Up La Colmine et l’utile Hymac de Harry Fry fonctionne également ici.

Sam Thomas reste dans une forme décente et l’entraîneur gallois dirige Sponthus, après avoir terminé deuxième lors de trois de ses quatre derniers départs.

2.30 Lingfield: L’équipe Moore pourrait continuer sa bonne course

L’équipe de Gary Moore a également une chance dans le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap Chase (2:30) avec Walk In The Wind qui a remporté ses deux derniers départs.

Cela dit, il y a 13 coureurs dans cette manche et des chevaux intrigants qui font leurs débuts en chasse, dont Marco Island pour Anthony Honeyball et Gamaret de Venetia Williams.

Ben Pauling a une campagne de crack à ce jour et a également une chance décente avec Mister Watson, monté par Kielan Woods.

