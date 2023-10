Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Brighton et Southwell en tête d’affiche d’une excellente action de mardi | Nouvelles des courses

C’est la période de l’année où vous voyez des artistes passionnants de deux ans et nous pourrions en présenter quelques-uns à Brighton et Southwell, en direct sur Sky Sports Racing.

4.05 Brighton – L’équipe Cole libère un débutant intrigant

Paul et Oliver Cole ont un bon bilan dans cette course et envoient des débutants Belamindar au Journée des champions sur Sky Sports Racing EBF Restricted Maiden Stakes (4:05).

C’est un fils de Belardo et on s’attend à ce qu’il coure bien dès ses débuts, même s’il fait face à une opposition de qualité.

Celui de Marco Botti Prométéo a terminé troisième et deuxième sur deux départs jusqu’à présent avec Neil Callan en selle, tandis que Léguizamo a couru avec crédit pour l’équipe d’Ollie Sangster.

Parmi les autres, celui de Tom Clover Roi voyou Il convient de noter que les propriétaires de la Rogues Gallery ne sont pas étrangers au contact avec leurs jeunes coureurs.

4h50 Southwell – Cloudy Skye pour sortir du lot ?

Richard Fahey espère Ciel nuageux peut s’écarter du sujet dans le Sky Sports Racing HD Virgin 519 EBF Maiden Fillies’ Stakes (4:50).

Elle était l’une des favorites à Beverley la dernière fois et affronte une foule de rivaux intrigants, dont Roger Varian. Shakeela.

Elle était bonne sixième la dernière fois et c’est une nette baisse de classe pour la pouliche Night Of Thunder.

La première pouliche Churchill d’Andrew Balding Reine de bataille Il faut également noter qu’il a coûté 200 000 € aux ventes – Oisin Murphy fera le tour du 2 ans inédit.

6h00 Southwell – Vultar établit une norme solide

Plus tard sur la carte, celui de Clive Cox Vultaire établit la norme dans un fort renouvellement de la Aux courses App Market Movers Novice Stakes (6h00).

Le hongre de trois ans a une note de 83, bien qu’il ait fait un léger pas en arrière alors qu’il n’était que troisième favori à Kempton le mois dernier et qu’il y a quelques coureurs intéressants en opposition.

Saeed bin Suroor L’été de l’amour a été une quatrième encourageante lors de ses débuts à Kempton la dernière fois et devrait s’améliorer, tandis que John et Thady Gosden se déchaînent Dolce Courage aux célèbres couleurs Oppenheimer.

Regardez Brighton et Southwell sur Sky Sports Racing le mardi 10 octobre.