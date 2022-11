Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Brian Hughes fait équipe avec une intrigante recrue française à Newcastle jeudi | Nouvelles de la course

Newcastle accueille une carte de sauts chargée jeudi, avec le champion jockey Brian Hughes en action sur Sky Sports Racing, tandis qu’il y a un concours Listed en France avec un coureur Sir Michael Stoute.

1.40 Newcastle – Le dernier vainqueur Heroique De Maulde affronte Jelski

L’événement phare de l’après-midi, le Guide des sauts ultimes Sur attheraces.com/jumps Handicap Chase (1.40), ressemble à un piège où plusieurs cherchent à avoir une chance.

James Ewert présente la recrue française Héroïque de Maulde avec Hughes dans l’assiette. Double vainqueur de la poursuite l’automne dernier, il a une absence de 12 mois à surmonter lors de ses débuts pour de nouvelles relations.

de James Moffatt Jelski cherche une première victoire sur les clôtures à la troisième tentative, mais est un type utile ayant gagné quatre fois sur les plus petits obstacles.

D’autres à noter incluent Contrôle créatif (Donald Mc Cain) et Commandant caché (Stuart Coltherd). Ce dernier est à trois sur six sur les clôtures mais s’est égaré ces derniers temps.

3.55 Newcastle – Concours Rae Des Champs & Shighness fort handicap

Hughes rejoint l’entraîneur Micky Hammond pour sa dernière course de la journée, le retour Hauteur.

Elle s’est avérée plus qu’utile lors de la prise d’un pare-chocs Wetherby au début de la saison dernière et a suivi cela sur des haies sur la même piste en mars.

Rae Des Champs arrive en bonne forme après avoir réussi à Musselburgh en mars et avoir terminé deuxième lors de sa dernière visite à Kelso et sera apprécié pour Rose Dobbin et Craig Nichol.

Rogel Fell’s Spantik l’a mélangé entre le plat et les sauts au cours d’une période estivale chargée, il devrait donc être parfaitement apte à cette tâche.

1.42 Lyon-Parilly – Stoute’s Swoon affronte neuf rivaux

Il existe un concours Listed intéressant en France, le Enjeux Du Grand Camp (1.42)où Sir Michael Stoute envoie une pouliche de Qatar Racing Pâmoison.

Cieren Fallon montera la fille de Frankel alors qu’elle monte en classe après avoir terminé deuxième en compagnie de handicap à Newmarket le mois dernier.

de Francis-Henri Graffard Zandabad cherche un triplé et Vert Liberté cherche un quadruple.

