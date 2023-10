Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Brian Hughes et Sean Bowen en action à Southwell et Sedgefield sautent des cartes | Nouvelles des courses

Les deux premiers du championnat des jockeys de sauts se dirigent vers des pistes séparées mardi, mais toute l’action de Sedgefield et de Southwell est en direct sur Sky Sports Racing, avant une soirée Flat Card à Wolverhampton.

3.10 Sedgefield – Latino Fling pour le rendre parfait à deux sur les clôtures

La jument utile de Donald McCain Fling Latino a fait un début de vie parfait aux obstacles à Stratford en août et tentera de se classer deux sur deux dans la Rejoignez la chasse aux handicaps des novices du Vickers.Bet Customer Racing Club (3.10) sous Brian Hughes.

Hughes a encore du chemin à parcourir pour rattraper le leader en fuite Sean Bowen s’il veut défendre son titre de champion jockey, mais il est armé d’un solide livre de six manèges.

Ils se méfieront du raider irlandais de John McConnell Construction dans ce qui semble être une affaire serrée à cinq coureurs. Le joueur de huit ans ne prend également qu’un deuxième départ sur les obstacles plus importants après avoir terminé une bonne deuxième à Kilbeggan le mois dernier.

Celui de Brian Ellison Tupelo Mississippi a une grande expérience en matière de chasse et pourrait gâcher la fête au retour d’une opération éolienne.

Les types élégants Knight Salute et Mctigue sont les deux derniers gagnants du Paxtons No1 CaseIH Concessionnaire au Royaume-Uni et en Irlande Juvenile Maiden Hurdle (2,00) et McCain et Hughes espèrent que leur pouliche Nathaniel Peser l’ancre pourrait devenir un obstacle utile avec le temps.

4.05 Southwell – Butch en tête du peloton des novices talentueux

Alors que le mois d’octobre est en cours et que l’ouverture de la saison de sauts de Chepstow approche à grands pas, nous commençons à voir des noms familiers réapparaître dans les plus grands chantiers.

L’un des jeunes passionnants d’Olly Murphy Hommasse est de retour dans le Obstacle des novices du livre d’étalons Weatherbys (4.05) sous Bowen. Le joueur de six ans a démarré à Uttoxeter en mai avant de courir avec un réel crédit lors de ses débuts avec handicap lors de sa dernière visite.

Le prendre en charge est celui de Kim Bailey Détruisez les preuvesqui a marqué à Worcester en mai lorsqu’il est passé à deux milles et sept stades.

Tzarmix a pris le dessus sur le talentueux L’astroboy à Chepstow en mars dernier alors qu’il était autrefois entraîné par Sam Thomas et fait désormais un premier départ pour Jonjo O’Neill.

18h00 Wolverhampton – Ciotog à la recherche d’un triplé affronte Nikki’s Girl

Il y a neuf courses à disputer à Dunstall Park mardi soir avec pas moins de 98 coureurs au programme.

Chercheur de triplé Ciotog s’aligne dans le Aux courses App Market Movers Handicap (6,00) pour le duo père-fils Mark et Billy Loughnane.

Gagnant du parcours et de la distance La fille de Nikki est en hausse de 5 livres pour son dernier succès avec le prétendant Morgan Cole retenu par Ed Dunlop.

Le poids le plus élevé de Sean Woods Francesi a attiré l’attention alors qu’il était deuxième pour les joues réappliquées à Kempton la dernière fois, tandis que les enfants de trois ans abandonnaient leur classe Princesse Niyla et Mission Nouilles cela rendra la tâche beaucoup plus difficile pour le concurrent de Loughnane.

