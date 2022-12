Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Bonttay commence sa vie sur les haies à Lingfield pour l’entraîneur Fergal O’Brien | Nouvelles de la course

Lingfield commence la semaine du bon pied avec une carte de sauts de haut niveau et il y a neuf courses à régaler le soir de Wolverhampton, toutes en direct sur Sky Sports Racing.

12.55 Lingfield – Magical Maggie affronte la jument intelligente Bonttay

La Sky Sports Racing HD Virgin 535 Mares’ Novices’ Hurdle (12.55) a attiré un peloton géant de 17 dont certains types intelligents avec une forme éprouvée déjà sur la piste.

Chez Fergal O’Brien Bonttay possède le meilleur record de pare-chocs après avoir remporté trois fois en 2021, y compris au niveau Listed à Cheltenham, avant de revenir à la même course le mois dernier et de chasser à la maison le très talentueux Queens Gamble.

Bonttay remporte le pare-chocs Listed à Cheltenham en 2021





Maggie magique entre dans ce concours pour Alastair Ralph après une victoire impressionnante sur les débuts des haies à Uttoxeter où la jument de cinq ans a montré un tour de pied intelligent après le dernier pour mettre la course au lit en quelques foulées.

Courant dans les mêmes couleurs que son frère et vainqueur de Tingle Creek Edwardstone, Rienau hasard a terminé juste une longueur derrière Magical Maggie dans un pare-chocs de Southwell en mars avant d’être sur le terrain à Cheltenham en avril.

2.25 Lingfield – West Approach affronte Achille et Quinlan en forme

Vétérans populaires Achille et Approche ouest caractéristique dans le At The Races App Conseils d’experts Chasse aux handicaps des vétérans des jockeys conditionnels (2.25).

Freddie Gingell montera West Approach, le cheval qui a donné au jeune jockey un premier vainqueur émotionnel selon les règles à Wincanton en février, pour son oncle Joe Tizzard.

Shane Quinlan et Venetia Williams se combinent à nouveau avec Achille et arrivent en pleine forme après leur victoire lors du Grand Essai national gallois de samedi avec Farinet.

Tamponnez vos pieds sera un rare coureur National Hunt pour Galileo et l’ancien yearling de 105 000gns fera ses débuts pour le chantier Richard Mitford-Slade dans ce concours.

West Approach (à gauche) en passe de gagner à Cheltenham





2.55 Lingfield – Mark Of Gold affronte les vagues déferlantes

Quatre fois vainqueur des haies Marque d’or cherche à défier le poids maximum et à gagner le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap Obstacle (2,55).

L’enfant de cinq ans de Gary Moore a été une star pour la cour et devrait apprécier les conditions du sol sur le parcours d’obstacles.

de Harry Whittington Vagues déferlantes est susceptible d’être populaire après une bonne course derrière The Changing Man à Ffos Las la dernière fois.

