Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Blue Rose Cen et Feed The Flame parmi les stars de l’Arc Trials Day ! | Nouvelles des courses

Les superstars françaises Blue Rose Cen et Feed The Flame font partie des coureurs passionnants sur une carte géniale de l’Arc Trials Day à ParisLongchamp, en direct sur Sky Sports Racing.

2h50 ParisLongchamp – Warm Heart & Blue Rose Cen s’affrontent dans le cracker du Groupe 1

Le Groupe 1 Qatar Prix Vermeille (2h50) est à la hauteur avec deux pouliches exceptionnelles qui s’affrontent à ParisLongchamp.

Le Christopher Head formé Rose Bleue Cen a remporté les 1000 Guinées françaises et les Chênes français et vise désormais la triple couronne des pouliches françaises ici, bien qu’elle ait été battue dans les Nassau Stakes suite à des difficultés – Aurélien Lemaitre continue de tenir le coup.

Aidan O’Brien n’a étonnamment jamais gagné cette course bien qu’il ait une chance avec Coeur chaud – elle a gagné les Yorkshire Oaks la dernière fois et James Doyle prend le relais.

Parmi les autres, celui de Joseph O’Brien Au-dessus de la courbe attire l’attention après avoir terminé devant Blue Rose Cen à Goodwood la dernière fois avec Christophe Soumillon aux commandes.

Image:

Blue Rose Cen franchit la ligne d’arrivée largement devant ses rivales dans le Prix de Diane





3.25 ParisLongchamp – Feed The Flame s’apprête à poursuivre sa forme brûlante

Nourrir la flammeLes références de Arc seront mises à l’épreuve alors qu’il tentera d’enregistrer une autre victoire dans le Groupe 2 Qatar Prix Niel (3:25).

Le poulain de trois ans n’a pu terminer que quatrième du French Derby mais est revenu avec un succès sans effort dans le Grand Prix de Paris et revient avec Christophe Soumillon en selle.

Aidan O’Brien et James Doyle s’associent à nouveau avec Groenland qui était derrière le favori de l’Arc, Ace Impact la dernière fois, tandis que le vainqueur français des 2000 Guinées Marhaba Ya Sanafi aurait une excellente chance s’il restait à distance.

1.33 ParisLongchamp – Irésine mise sur un succès consécutif

Le Qatar Prix Foy (1:33) offre une chance aux chevaux plus âgés de décrocher une place dans l’Arc du mois prochain, et c’est exactement ce que le vainqueur 2022 Irésine je vais essayer de le faire cet après-midi.

Le jeune de six ans n’affrontera que quatre rivaux alors qu’il tentera de poursuivre sous la direction de Marie Velon, après avoir battu Simca Mille dans le Prix Ganay lors de sa dernière apparition en avril et vise un troisième succès au plus haut niveau.

Lauréat du Prix de l’Opéra Place du Carrousel a terminé derrière Iresine en avril mais a rebondi pour décrocher le Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club à Deauville en août – elle refait maintenant ce voyage pour la première fois sous la direction de Mickael Barzalona.

Cotes Sky Bet I Cartes de course du jour

Regardez toutes les courses de ParisLongchamp et Fontwell sur Sky Sports Racing le dimanche 10 septembre.