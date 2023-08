Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Billy Loughnane se rapproche de la réclamation et se dirige vers Bath avec cinq chances | Nouvelles de la course

Bath est au centre des caméras de Sky Sports Racing mercredi alors que les courses à plat reviennent après une brève pause au milieu de l’été, le tout en direct à partir de 14h50.

3.55 Bath – Big Jumbo affronte le héros bleu à la recherche d’un tour du chapeau

Un champ de craquage de 14 tête à poster pour un look compétitif Handicap de location de grande scène (3,55)mettant en vedette la poursuite des tours du chapeau Héros bleu pour Adrien Wintle.

Le pilote de cinq ans est en forme de vol en gagnant quatre fois en six départs depuis avril, tous à Bath sous la direction du pilote régulier Finley Marsh.

La formation de Gary Moore Grand Jimbo a enregistré son premier succès sur le gazon lors de l’atterrissage d’un handicap sur la piste le 4 août et a franchi une barre de 3 livres de plus.

Billy Loughnane est réservé sur John Flint’s Lusakaqui est un autre à envisager d’avoir remporté ses deux départs précédents avant de courir cinquième dans une note supérieure à Sandown.

Loughnane se dirige vers Bath avec cinq occasions alors qu’il se rapproche de son statut d’apprenti à seulement 17 ans. Il a besoin de sept autres gagnants pour perdre sa réclamation de 3 livres.

3.25 Bath – Le vainqueur du parcours, Mini Magna, sort sous peine de pénalité

Mini Magna en tête d’un champ de 12 dans un trappy Sky Sports Racing HD Virgin 519 enjeux novices (3,25)dans lequel le coureur d’Ed Dunlop est le seul vainqueur précédent dans le domaine et concède un poids tout au long de moins de 5 livres, a déclaré Rose Dawes.

Le juvénile est devenu l’un des premiers gagnants du nouveau taureau Magna Grecia en marquant plus de cinq stades et demi ici le 4 août.

Loughnane monte à bord du George Boughey Salvuccioqui a bien couru pour être cinquième sur 12 dans un précieux novice à Nottingham il y a 13 jours.

Missile de Ziggy est un nouveau venu intrigant pour le chantier Robert Cowell avec Luke Morris prêt à rouler. Le fils de Blue Point a coûté 70 000 € yearling et sera très apprécié dans cette société.

Richard Hannon a sous sa garde quelques-uns des meilleurs juvéniles, dont Rosallion, vainqueur de Pat Eddery Stakes, et il présente la pouliche de Blue Point Belle Perle avec Sam Hitchcott dans l’assiette.

Un à surveiller – Saratoga (18h10) L’ancien coureur d’Emmet Mullins, Mctigue, participe au précieux Jonathan Sheppard Handicap Hurdle qui cherche à faire deux sur deux depuis son passage aux États-Unis. Robbie Dunne monte l’ancien coureur d’Alan King Redicean pour Leslie Young

5.05 Bath – Surrey Charm sort pour faire deux sur deux pour Morrison

Deux récents vainqueurs s’affrontent dans le Télécharger l’appli At The Races Handicap (5.05)comme Hughie Morrison formé Charme du Surrey se rencontre Lhebayeb.

Surrey Charm est l’un des deux joueurs de trois ans sur le terrain et se faufile au bas du peloton après avoir réussi ses débuts avec handicap à Chepstow le mois dernier.

Lhebayeb a enregistré son premier succès en carrière à la vingt-troisième tentative en réclamant un handicap de parcours et de distance il y a 14 jours et a tenté de suivre une marque de 3 livres de plus.

