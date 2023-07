Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Billy Loughnane propose de maintenir une séquence de succès à Chepstow jeudi | Nouvelles de la course

L’apprenti leader Billy Loughnane est en excellente forme et a de nombreuses chances d’étendre son avance au championnat à Chepstow, en direct sur Sky Sport Racing.

2.30 Chepstow – Level Up se lance dans une offre triplée

Un très solide Handicap d’apprenti Vickers Bet (2.30) lance la carte et Niveau supérieur est celui qu’ils doivent tous battre, après avoir remporté ses deux derniers pour l’équipe de David Evans, bien qu’il doive assumer le poids le plus élevé ici.

Parmi les autres, quadruple vainqueur de parcours La rose de Connie peut bien aller pour Grace Harris après une série de bonnes courses tout en Gloire de Gannon fait des débuts stables pour Archie Watson.

Toute course de Billy Loughnane a apparemment de bonnes chances ces derniers temps, le leader du titre d’apprenti approchant rapidement les 100 gagnants de carrière au cours de sa deuxième année seulement en selle, alors Rod Millman’s Quatre Adaay doit également être respecté.

La sensation de 17 ans a six manèges sur la carte et devrait pouvoir se rapprocher de Hughie Morrison Palais Azahara dans le Téléchargez le handicap des pouliches de l’application Vickers.Bet (3.00).

Manèges Chepstow de Billy Loughnane 2.30 – Quatre Adaay 3.00 – Palais Azahara 3.35 – Huit milles 4.05 – Igotatext 4.40 – Charme Surrey 5.10 – Carpe Kid

5.05 Worcester – L’équipe de Morgan s’apprêtait à poursuivre avec classe

Sur les sauts à Worcester, chez Laura Morgan Capitaine Ivan assumera également le poids le plus élevé dans une offre triplée dans le eventmasters.co.uk Handicap Chase (5.05).

L’allocation de 3 livres de Patrick Cowley sera utile, mais le plus important pourrait être la combinaison de la capuche et de la languette qui semblait avoir fonctionné l’oracle au cours des six dernières semaines.

Le puissant propriétaire JP McManus est représenté par Jonjo O’Neill’s Trapisteavec O’Neill Jr en selle, tandis que Owners Group court Lien d’or et Brian Hughes est une réservation de jockey notable pour le raider de Ross O’Sullivan Course-bénéfice.

Le capitaine Ivan monté par le jockey Adam Wedge lors du Royal Ascot sur Sky Sports Racing Handicap Chase à Southwell





6.10 Worcester – Le chantier Red Hot Pauling pourrait encore frapper

Si les entraîneurs en forme sont votre truc, vous jouerez sans aucun doute le retour Pencreek dans le JIC Transport Handicap Hurdle (6.10).

L’équipe de Ben Pauling fonctionne à un superbe taux de frappe de 35%, il vaudra donc la peine de surveiller tout soutien du marché pour son coureur de retour sur les haies, en particulier après une récente opération éolienne.

Katy Price Casser la baraque offres pour un quadruple moment Charlie mon garçon poursuit un tour du chapeau, mais il faudrait aussi donner Pont de Galata une bonne chance pour Sam Twiston-Davies et le Dr Richard Newland.

