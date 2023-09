Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Big Rock vise la gloire du Groupe 1 dans le Prix Du Moulin à ParisLongchamp | Nouvelles des courses

Le Prix Du Moulin Groupe 1 s’annonce comme une nouvelle affaire passionnante avec Big Rock cherchant à décrocher un premier succès de haut niveau pour Christopher Head, en direct sur Sky Sports Racing.

3.33 ParisLongchamp – L’équipe dirigeante espère le succès du Moulin

Le Christopher Head formé Gros rocher semble être le favori probable pour un renouvellement fulgurant du Groupe 1 Prix Du Moulin (3:33) alors qu’il vise une première victoire au plus haut niveau.

Vice-champion du Derby français et du Prix Jacques Le Marois derrière Ace Impact et Inspiral, la tâche semble plus facile avec Aurélien Lemaitre de nouveau en selle.

Parmi les autres, Facteur Cheval doit être remarquable après une bonne seconde derrière Paddington dans les Sussex Stakes la dernière fois, tandis qu’Erevann apprécierait un terrain plus doux.

Celui de Patrice Cottier Sauternes a terminé deuxième du Prix Jean Prat Groupe 1 avant de terminer troisième de justesse dans le Prix Rothschild Groupe 1 le mois dernier – il est un autre à considérer dans une course de pointe.

4.10 Brighton – Ormolulu cherche à faire un suivi

Sept vont poster pour le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (4:10) avec Jamie Osborne cherchant à avoir une chance de leader.

Il court Ormolulu qui a prospéré après l’application d’une cagoule la dernière fois, gagnant à Leicester, et n’a reçu qu’un coup de pouce supplémentaire de 3 livres.

Celui d’Ed Dunlop Lion de la société doit rebondir après une mauvaise course à Chepstow la dernière fois, tandis que Snuggle a déçu lorsqu’il était favori à Newbury.

2.10 Worcester – Quatuor de coureurs dans une poursuite délicate

Seuls quatre coureurs participent au Poursuite à handicap limité des novices de Neu-Servo (2:10) mais c’est un groupe classe qui compose le quatuor.

Nigel Twiston-Davies court Jet de magie qui a beaucoup de bonne forme et est en tête des poids sous Sam Twiston-Davies, même si vous seriez un peu préoccupé par ses erreurs de saut sur les petits obstacles.

Des nouvelles est frustrant et reste sans victoire après 11 départs à l’obstacle, alors que polonais s’est également classé dans ses trois derniers matchs avec l’équipe de Fergal O’Brien.

À la poursuite du débutant Mémoire du majordome complète le quatuor de Nick Scholfield et Alastair Ralph.

