Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Bear Ghylls propose de s’appuyer sur un retour prometteur à Uttoxeter lors du deuxième départ de la poursuite | Nouvelles de la course

Uttoxeter accueille dimanche une carte de sauts de qualité, tous en direct sur Sky Sports Racing, mettant en vedette les chics Bear Ghylls.

1.23 Uttoxeter – Bear Ghylls cherche sa première victoire sur les clôtures

Nicky Martin a toujours tenu une étoile stable Ours Ghyll dans la plus haute estime et il a promis d’être encore meilleur sur les clôtures qu’il n’était un coureur de haies, lorsqu’il a terminé une respectable quatrième du Grade One Ballymore au Festival de Cheltenham en 2021.

Un revers de blessure a éloigné le joueur de sept ans de la piste la saison dernière, mais il est revenu dans un concours de Listed à Carlisle le mois dernier, faisant des débuts plaisants en troisième position derrière ses rivaux utiles Beauport et Millers Bank.

L’IM.P. Chase à handicap limité des novices (1.23) semble un concours beaucoup plus amical pour le cheval classé 140, avec James Bowen réservé pour monter.

Il affronte sept rivaux dont le vainqueur de Bangor de Stuart Edmunds Cardinal de l’Arizona et le retour Super survivant – un débutant de poursuite pour Jamie Snowden.

Nicky Henderson donne un premier départ sur les plus grands obstacles à Quête du Surreyvu pour la dernière fois en terminant septième d’un concours de troisième année à Sandown.

Image:

Surrey Quest et Aidan Coleman en action à Warwick





2.33 Uttoxeter – The Changing Man de Tizzard cherche un triplé

Joe Tizzard espère que la jeunesse triomphera de l’expérience alors que L’homme changeant part à la recherche d’un triplé de victoires dans le Obstacle de handicap QuinnBet (2.33).

Le joueur de cinq ans arrive en bas des poids contre cinq rivaux plus âgés dans le concours de classe trois après son retour pour la nouvelle campagne avec une victoire intelligente au Ffos Las le mois dernier.

Chez Fergal O’Brien L’oeil du scorpion réapparaît pour la première fois en 359 jours mais pourrait bien établir la norme après avoir attiré l’attention lorsqu’il était troisième dans une forte manche à Newbury l’année dernière.

Huit ans de plus que The Changing Man à 13 ans, Anthony Honeyball Jepeck revient une fois de plus après avoir montré qu’il avait encore beaucoup de cœur avec quelques performances agréables la saison dernière.

Image:

Jepeck (au centre) du jockey Rex Dingle remporte le Unibet Veterans’ Handicap Chase à Sandown





12.10 Uttoxeter – Concours de l’autorité de délivrance et de la foire du présent novice chaud

Nicky Henderson a eu ses chevaux en bon état ces derniers temps et il espère Autorité de délivrance peut continuer cette course dans le Cazoo Maiden Hurdle (12.10).

Le joueur de cinq ans revient sur les lieux de son impressionnante victoire exceptionnelle en mars et est à nouveau associé à James Bowen.

Donald McCain est allé à 50 000 £ pour obtenir les services du double gagnant point à point Foire actuelle et a réservé le champion jockey Brian Hughes pour monter.

Rock sur Harry a réclamé un pare-chocs Ffos Las il y a 42 jours et cherche à faire un suivi pour Tom Lacey.

Cartes de course du dimanche | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses d’Uttoxeter en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 20 novembre.